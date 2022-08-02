Маріонетковий ватажок Пушилін заявив, що в "ДНР" утримують понад 3,5 тис. українських військовополонених
Прокремлівський маріонетковий ватажок Денис Пушилін сказав, що бойовики на території так званої "ДНР" утримують понад 3,5 тис. українських військовополонених
Про це Пушилін повідомив російському пропагандистському інформаційному ресурсу "RT", повідомляє Українська правда.
За словами Пушиліна, щодо полонених проводяться так звані "слідчі дії".
Також він сказав, якщо ставленики Кремля вирішать, що військовополонений "винен", його чекає "суд і покарання". "Невинуватих" Пушилін пообіцяв обміняти.
- Нагадаємо, Пушилін призначив чотирьох російських чиновників на посади міністрів псевдореспубліки із Сахаліну, Удмуртії та Нижнього Новгорода
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