Про це інформує міська рада Маріуполя.

"Після окупації не було і не буде якісної питної води. Бо росіяни зруйнували ключове джерело водопостачання з Сіверського Донця. Відновити його неможливо. Потрібні мільярди гривень. Вони беруть воду зі Старокримського водосховища. Але там технічна вода і її обсягу вистачить лише на 9 місяців. До того ж система водовідведення також не працює. Затоплені всі насосні. Це 1,5-2 роки роботи", - розповів міський голова Вадим Бойченко.



Крім того, він зазначив, що у місті катастрофічна ситуація з електроенергією. Через відсутність фахівців окупанти самі регулюють подачу електроструму: замість 220 В подають 380. Це, вкупі з пошкодженими мережами та руйнаціями, призводить до пожеж у квартирах маріупольців.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb