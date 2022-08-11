Маріуполь залишиться без якісної води та електроенергії, 90% інфраструктури зруйновано, - мер
У Маріуполя не буде якісної води, а повноцінне постачання електроенергії неможливе. Окупанти зруйнували інфраструктуру на 90%
Про це інформує міська рада Маріуполя.
"Після окупації не було і не буде якісної питної води. Бо росіяни зруйнували ключове джерело водопостачання з Сіверського Донця. Відновити його неможливо. Потрібні мільярди гривень. Вони беруть воду зі Старокримського водосховища. Але там технічна вода і її обсягу вистачить лише на 9 місяців. До того ж система водовідведення також не працює. Затоплені всі насосні. Це 1,5-2 роки роботи", - розповів міський голова Вадим Бойченко.
Крім того, він зазначив, що у місті катастрофічна ситуація з електроенергією. Через відсутність фахівців окупанти самі регулюють подачу електроструму: замість 220 В подають 380. Це, вкупі з пошкодженими мережами та руйнаціями, призводить до пожеж у квартирах маріупольців.
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