Маркарова заявила, що теперішні поставки зброї зі США - це не програма ленд-лізу
Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що Україна поки не отримувала зброю за ленд-лізом
Про це вона заявила у ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.
"Вся та зброя, яку ми отримуємо зараз, - це фактично грантова зброя. Це не ленд-ліз, це те, що ми отримуємо прямими виділеннями з бюджету або від президента США. Ленд-ліз - це інструмент, який ми можемо задіяти", - зазначила пані посол.
Маркарова додала, що ленд-ліз Україна дозволить отримувати як зброю, так і інші необхідні позиції.
- 7 квітня сенат США ухвалив законопроєкт про ленд-ліз, який має дозволити швидше постачати зброю Україні.
- 28 квітня палата представників ухвалила закон про ленд-ліз для України.
- 9 травня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз для України
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