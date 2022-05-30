Маркарова заявила, що теперішні поставки зброї зі США - це не програма ленд-лізу

Про це вона заявила у ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

"Вся та зброя, яку ми отримуємо зараз, - це фактично грантова зброя. Це не ленд-ліз, це те, що ми отримуємо прямими виділеннями з бюджету або від президента США. Ленд-ліз - це інструмент, який ми можемо задіяти", - зазначила пані посол.

Маркарова додала, що ленд-ліз Україна дозволить отримувати як зброю, так і інші необхідні позиції.