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Marketing Directors Day — зустріч маркетинг-директорів

14 вересня, 2021 вiвторок
12:00
Новини

Як все буває у топових маркетинг директорів? Як вони будують і впроваджують свої digital-стратегії? За допомогою яких фішок і лайфхаків їм вдається отримувати завидні результати і утримувати компанії на вищих позиціях ринку?

16 вересня 2021 року відбудеться безкоштовна онлайн-конференція Marketing Directors Day, яка збере власників, засновників та маркетинг директорів топових українських компаній. Спікери обговорять ключові digital-стратегії, поділяться досвідом адаптації бізнесів в нових реаліях — масою практичної, надихаючої і корисної інформації.

Слухачів чекають 15 спікерів і 8 годин насиченої програми: свіжі кейси, цікаві проекти, відомі бренди, нові і все ще актуальні старі digital-тренди, доповіді про кращі інструменти та особливості їх використання. Серед спікерів представники таких компаній як Eldorado, ПриватБанк, Parimatch Holding, Укрзолото, Zlato.ua, Danone Nutricia, Peugeot Citroen Ukraine, OPPO Україна, Porcelain Dent, Фрідом Фінанс Україна, VEKA Україна і багато інших.

Після насиченого знаннями і досвідом дня учасники розберуться, чим відрізняються успішні діджитал стратегії, отримають порцію натхнення та свіжих ідей з реальних прикладів просування від спікерів. А також, дізнаються прогнози розвитку діджитал на найближче майбутнє, і як до нього підготуватися вже зараз. Побачать, як на практиці працюють ті активності і інструменти, про впровадження яких наші слухачі тільки замислюються. І, звичайно, отримають відповіді на всі питання щодо свого кейса в живому форматі.

Конференція буде цікава всім, хто пов'язаний з онлайн-маркетингом: власникам і топ-менеджерам, на плечах яких лежить стратегічне планування і розвиток, рекламним агентствам і всім, хто надає digital-послуги, оптимізаторам, розробникам, дизайнерам, копірайтерам та, само собою, маркетинг-директорам, які хочуть тримати руку на пульсі.

Участь в онлайн-конференції - безкоштовна!

Реєструйтеся сьогодні і не пропустіть можливість перейняти досвід від кращих маркетологів на ринку.

Організатори: WebPromoExperts, Webpromo
 


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