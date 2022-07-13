Тема програми: “Масовий ПТСР: як порозумітись медіа, владі і суспільству, щоб уникнути напруги?”

Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:

Як потрібно правильно говорити про втрати на війні? Як підтримувати бойовий дух суспільства, не прикрашаючи реальність? Досвід європейських медіа.

Як подолати відчуття неспівмірності жертв на передовій і проблем тилового життя?

Як говорити про проблеми всередині країни, критикувати дії влади, спонукати її до реформ, не порушуючи єдність всередині країни? До чого призводить замовчування проблем?

Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.

"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.

Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.

Лариса Волошина – психологиня, журналістка, телеведуча суспільного телеканалу "UA: Крим".

Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).