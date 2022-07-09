Масштаб Білоруської національно-визвольної армії має бути таким, щоб вести перемовини з армією Лукашенка, - представник добровольців Прокоп'єв
Колишній білоруський ресторатор, а нині опозиціонер й політемігрант, співзасновник добровольчого підрозділу "Пагоня" Вадим Прокоп'єв поділився своїм баченням завдань воїнів з Білорусі у складі ЗСУ
Його відеозвернення з'явилося на ТГ-каналі "Пагоні".
"Зараз ми маємо великий шанс створити справжню Білоруську національно-визвольну армію, але для цього потрібна воля і рішучість політичних лідерів. Нам потрібно, щоб наше політичне керівництво говорило на рівних з українським військово-політичним керівництвом", - зазначив Прокоп'єв.
Чисельність й статус цієї армії, на думку білоруського опозиціонера, мають бути настільки значними, щоб "вести перемовини" з підконтрольними режиму Олександра Лукашенка збройними силами Республіки Білорусь.
Читайте також: "Цей вусатий тарган має бути ліквідований", - Ярош про Лукашенка
"Все, що нам потрібно зробити, це побудувати велику силу і зробити в цієї сили таке лідерство, яке зможе безпосередньо вести переговори з "червоно-зеленою" армією про звільнення Білорусі", - наголосив Вадим Прокоп'єв.
Але для цього, додав політик, білоруський добровольчий рух в Україні слід "масштабувати".
Пагоня заявляє себе "батальйоном" у складі Іноземного легіону ЗСУ.
Більш відомим є Білоруський полк ЗСУ імені Кастуся Каліновського, підтримуваний опозиційними до Лукашенка політичними діячами Світланою Тихановською, Павлом Латушкою, білоруськими націонал-демократами та іншими силами.
- Нагадаємо, минулої суботи, 2 липня 2022 року, Лукашенко звинуватив ЗСУ в нібито пуску ракет по білоруській території. У відповідь, за його словами, підконтрольні йому ракетні війська "узяли під приціл" столиці сусідніх держав.
- Наступного дня, у неділю, 3 липня, самопроголошений президент Білорусі заявив про існування "єдиної армії" Союзної держави Росії і Білорусі.
- Президент України Володимир Зеленський своєю чергою вважає такі слова Лукашенка "небезпечним сигналом для білоруського народу".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.2Продаж 36.49
- Актуальне
- Важливе