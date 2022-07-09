Масштаб Білоруської національно-визвольної армії має бути таким, щоб вести перемовини з армією Лукашенка, - представник добровольців Прокоп'єв

Його відеозвернення з'явилося на ТГ-каналі "Пагоні".

"Зараз ми маємо великий шанс створити справжню Білоруську національно-визвольну армію, але для цього потрібна воля і рішучість політичних лідерів. Нам потрібно, щоб наше політичне керівництво говорило на рівних з українським військово-політичним керівництвом", - зазначив Прокоп'єв.

Чисельність й статус цієї армії, на думку білоруського опозиціонера, мають бути настільки значними, щоб "вести перемовини" з підконтрольними режиму Олександра Лукашенка збройними силами Республіки Білорусь.

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"Все, що нам потрібно зробити, це побудувати велику силу і зробити в цієї сили таке лідерство, яке зможе безпосередньо вести переговори з "червоно-зеленою" армією про звільнення Білорусі", - наголосив Вадим Прокоп'єв.

Але для цього, додав політик, білоруський добровольчий рух в Україні слід "масштабувати".

Пагоня заявляє себе "батальйоном" у складі Іноземного легіону ЗСУ.

Більш відомим є Білоруський полк ЗСУ імені Кастуся Каліновського, підтримуваний опозиційними до Лукашенка політичними діячами Світланою Тихановською, Павлом Латушкою, білоруськими націонал-демократами та іншими силами.

Нагадаємо, минулої суботи, 2 липня 2022 року, Лукашенко звинуватив ЗСУ в нібито пуску ракет по білоруській території. У відповідь, за його словами, підконтрольні йому ракетні війська "узяли під приціл" столиці сусідніх держав.

Наступного дня, у неділю, 3 липня, самопроголошений президент Білорусі заявив про існування "єдиної армії" Союзної держави Росії і Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою вважає такі слова Лукашенка "небезпечним сигналом для білоруського народу".

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