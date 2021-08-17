Mastercard з 2029 року відмовиться від магнітної смуги на картках
Фінансова компанія MasterCard з 2029 року відмовиться від магнітної смуги на платіжних картках
Про це йдеться у корпоративному блозі MasterCard.
Згідно з повідомленням, з 2029 року нові кредитні або дебетові картки MasterCard будуть випускатися без магнітної смуги. Зокрема, з 2024 року вони зникнуть з платіжних карток у Європі, а з 2027 - у США. Натомість, компанія планує поступовий перехід до використання більш безпечної системи безконтактної оплати PayPass.
За даними MasterCard, 81% американців повідомили, що їм було б комфортно з карткою без магнітної смужки, а 92% - продовжили б користуватися картами, якби магнітна стрічка більше не використовувалася. При цьому транзакції з використанням чипів, а не магнітних смуг, складають 86% від всіх переказів.
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