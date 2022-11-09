"Майбутнє проти минулого: як пережити агонію Росії?". Валерій Пекар в онлайн-проєкті "Власні назви"
9 листопада о 19:00 відбудеться двадцять перший ефір онлайн-проєкту Мирослави Барчук "Власні назви", гостем якого стане Валерій Пекар, український підприємець і громадський діяч
Тема програми: "Майбутнє проти минулого: як пережити агонію Росії?".
Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:
- Чому сьогоднішня війна є екзистенційною і для України, і для Росії?
- Як не дати повернутися імперії після її поразки?
- Сценарії майбутнього Росії: які з них відповідають нашим інтересам?
- Чи можливо денацифікувати росіян? Чи готові російські ліберали нести моральну відповідальність за війну?
- Чи з’явиться у Росії свій Карл Ясперс?
Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.
"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.
Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.
Валерій Пекар – український підприємець і громадський діяч. Співзасновник Громадянської Платформи Нова Країна, віце-президент УСПП, президент компанії «Євроіндекс».
Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).
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