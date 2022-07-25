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Головна війна з Росією Майже 40 тис. армійців: Генштаб ЗСУ опублікував оновлені втрати Росії у війні
Інфографіка

Майже 40 тис. армійців: Генштаб ЗСУ опублікував оновлені втрати Росії у війні

25 липня, 2022 понедiлок
10:08
війна з Росією війна з РФ

Станом на 25 липня українська армія знищила 39 700 особового складу окупантів

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:

  • особового складу - близько 39700 (+180) окупантів
  • танків - 1730 (+8) од.
  • бойових броньованих машин - 3950 (+8) од.
  • артилерійських систем - 876 (+7) од.
  • реактивних систем залпового вогню - 257 (+2) од.
  • засобів ППО - 116 (+3) од.
  • літаків - 222 (+1) од.
  • гелікоптерів - 188 (+0) од.
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 719 (+5) од.
  • крилатих ракет - 174 (+4) од.
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки й автоцистерн - 2832 (+9) од.
  • спеціальної техніки - 73 (+0) од.

Відзначимо, аналітик Defense Express Сергій Згурець переконаний, що через знищені мости в Херсонській області росіяни можуть почати відступати з правого берега Дніпра

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ЗСУ
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