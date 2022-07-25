Майже 40 тис. армійців: Генштаб ЗСУ опублікував оновлені втрати Росії у війні
Станом на 25 липня українська армія знищила 39 700 особового складу окупантів
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Орієнтовні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять:
- особового складу - близько 39700 (+180) окупантів
- танків - 1730 (+8) од.
- бойових броньованих машин - 3950 (+8) од.
- артилерійських систем - 876 (+7) од.
- реактивних систем залпового вогню - 257 (+2) од.
- засобів ППО - 116 (+3) од.
- літаків - 222 (+1) од.
- гелікоптерів - 188 (+0) од.
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 719 (+5) од.
- крилатих ракет - 174 (+4) од.
- кораблів/катерів - 15 (+0) од.
- автомобільної техніки й автоцистерн - 2832 (+9) од.
- спеціальної техніки - 73 (+0) од.
Відзначимо, аналітик Defense Express Сергій Згурець переконаний, що через знищені мости в Херсонській області росіяни можуть почати відступати з правого берега Дніпра
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