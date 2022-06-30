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Майже 60% вважають за необхідне суттєво обмежувати себе у розвагах і покупках: опитування

30 червня, 2022 четвер
12:28
Суспільство біженці

59% опитаних українців вважають необхідністю - обмежувати себе у розвагах і покупках, зокрема це люди старше 35 років

Про це йдеться в опитуванні Соціологічної групи "Рейтинг".

"Війна викликає велику кількість почуттів та думок, які часто є протилежними та суперечливими, багато чого більше не має відтінків, а стає чорно-білим, набуває однозначності та категоричності. Людина стикається з високим рівнем стресу, переживає "провину вцілілого", "травму свідка" та інші стани, які пов’язані із війною. Одним з наслідків таких станів є зміна звичної поведінки та пріоритетів. 

Сьогодні 59% вважають за необхідне суттєво обмежувати себе у розвагах і покупках, 36% натомість вважають, що потрібно намагатися жити повноцінним життям", - йдеться в результатах опитування.

Зокрема молодь до 35 років менше себе обмежує - 46%. Також самообмежуються люди, які повноцінно або частково працюють 55-58%, адже вважають їх фронт – економічний, сплата податків, допомога армії.

"Найбільш прийнятним є ходити в спортзал (84%); відвідувати салони краси (67%), святкувати власний день народження (62%). Менш прийнятними є дозвілля на природі (смажити шашлики) – 42%, ходити в ресторани та кафе (37%) та купувати дорогі продукти, одяг (36%)", - йдеться в опитуванні.

Старша вікова група, старше 51 схильна до більших заборон, особливо щодо купівлі дорогих продуктів, одягу та відвідувань ресторанів. Найменше вікові відмінності стосуються спорту та салонів краси. 

Менше схильні себе обмежувати ті, хто мають родичів-військових: "Можливо це пов’язано з тим, що вони менше відчувають провину, оскільки хтось з близьких вже "сплачує" за їх мирне життя". 

"Динаміка дослідження емоційних станів за період з березня 2020 по червень 2022, показує, що зміни у повсякденній оцінці власного емоційного напруження незначні. Пік напруження спостерігався на початку квітня 2022 року (3.5). Але на червень 2022 року спостерігається поступове повернення до показників "мирного" часу (2.9). Вірогідно це є емоційною адаптацією до війни, яка може бути пов'язана як з резервами психіки людини, так і з зовнішніми обставинами, які для більшості громадян відносно стабілізувалися або хоча б стали зрозумілими і визначеними", - йдеться в повідомленні.

24% українців знаходяться у спокійному стані, Напружені - 39% (це зростає з віком і притаманна жінкам). Індекс психологічного виснаження все ще помірний - від квітня до червня він не змінився.

"Українці на четвертому місяці війни надалі демонструють хороший рівень життєстійкості (3.8 з 5). Складові цього показника: психологічна стійкість (3.9) та підтримка фізичного здоров’я (3.7) - не зазнали суттєвих змін, хоча і дещо знизилися, у порівнянні з квітнем. Відносно високий показник психологічної стійкості забезпечується в першу чергу цікавістю до того, що відбувається навколо (4.4), нормальним харчуванням (4.2), планами на майбутнє (4.2), впевненістю у своїх рішеннях (4.0) та відсутністю жалю про минуле (4.0)", - додає Соціологічна група.

68% українців утомилися, 66% - повноцінно не сплять: "Такі реакції організму є природними для стресу. Попри це інші емоційні та моральні показники громадян у кращому стані".

Щодо повернення додому, 87% респондентів хочуть повернутися додому: 15% – найближчим часом, 24% – ще почекають, 48% – повернуться після закінчення війни. Лише 8% зазначили, що не повернуться додому. У порівнянні із квітнем тих хто хоче повернутися негайно - зменшилася, а тих хто повернеться після війни, або взагалі не приїде - збільшується.

"Продовжується поступове повернення громадян до місць роботи. Сьогодні 38% з тих, хто працював до війни, повернулися на свої робочі місця у звичному режимі, 18% – працюють дистанційно, 7% – знайшли нове місце праці. Попри це третина таких опитаних до цього часу не працюють. Найбільше останніх серед наймолодших та найстарших опитаних, жінок, мешканців сходу та півдня країни. У динаміці найкраща ситуація з поверненням на роботу – серед мешканців центру та заходу, найгірша – мешканців сходу", - додати в "Рейтингу".

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війна з Росією
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