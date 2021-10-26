Майже 82 млрд грн з початку року: у Держфінмоніторингу назвали суму коштів у ймовірних операціях з відмивання

Про це повідомляє Урядовий портал.



Згідно з повідомленням, за дев'ять місяців 2021 року Держфінмоніторинг направив до правоохоронних органів 933 матеріали щодо можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.



"У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 81,9 млрд грн", - йдеться у повідомленні.



Крім того, за даними Держфінмоніторингу, за звітний період до правоохоронних органів було направлено 129 матеріалів, які стосувалися фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна. Сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з цими злочинами, складає 7,9 млрд грн.

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