Майже мільйон українських сімей залишилися без світла через війну, – Міненерго
Станом на 10 березня через пошкодження, обумовлені бойовими діями, в Україні залишалось знеструмленими понад 1542 населених пунктів і близько 12,8 тис. трансформаторних підстанцій.
Про це повідомляє пресслужба Міненерго.
Відомо, що без газопостачання лишаються близько 228 тисяч споживачів. Тоді як найскладніша ситуація з енергопостачанням – у Донецькій та Київській областях.
"За минулу добу у Харківській області повернули світло близько 20 тисячам споживачів. У Донецькій області до електропостачання під‘єднали понад 13,3 тисячі абонентів", – зазначають у повідомленні.
Також додають, що впродовж доби відновлено газопостачання 6451 споживачам.
- Раніше повідомляли, що окупанти намагаються втрутитися в роботу об'єктів газотранспортної системи. Існує загроза транспортуванню газу в Україні та Європі.
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