Майже мільйон українських сімей залишилися без світла через війну, – Міненерго

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Відомо, що без газопостачання лишаються близько 228 тисяч споживачів. Тоді як найскладніша ситуація з енергопостачанням – у Донецькій та Київській областях.

"За минулу добу у Харківській області повернули світло близько 20 тисячам споживачів. У Донецькій області до електропостачання під‘єднали понад 13,3 тисячі абонентів", – зазначають у повідомленні.

Також додають, що впродовж доби відновлено газопостачання 6451 споживачам.

Раніше повідомляли, що окупанти намагаються втрутитися в роботу об'єктів газотранспортної системи. Існує загроза транспортуванню газу в Україні та Європі.