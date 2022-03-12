Майже мільйон українців не має електрики, а чверть мільйона – газу, – Міністерство енергетики
Станом на 12 березня понад 960 тисяч українців внаслідок бойових дій залишаються без світла, а без газопостачання залишилися 260 тисяч громадян
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
"Попри значну шкоду українські енергетики докладають максимум зусиль для підтримки стабільної роботи енергосистеми, аварійно-відновлювальні бригади працюють цілодобово попри ризик для життя", – йдеться в повідомленні.
Цієї доби в країні було відновлено газопостачання 2011 споживачам. Також проводяться роботи для підвищення надійності електропостачання у Києві. Та аварійно-відновлювані роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень в електромережах.
- Нагадаємо, окупанти РФ захопили східні околиці Маріуполя та здійснюють інженерне обладнання позицій на Чернігівщині.
- Також повідомляли, що станом на 12 березня Чернігів і надалі залишається без електрики, води, газу та тепла через обстріл російських військових.
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