Майже мільйон українців не має електрики, а чверть мільйона – газу, – Міністерство енергетики

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

"Попри значну шкоду українські енергетики докладають максимум зусиль для підтримки стабільної роботи енергосистеми, аварійно-відновлювальні бригади працюють цілодобово попри ризик для життя", – йдеться в повідомленні.

Цієї доби в країні було відновлено газопостачання 2011 споживачам. Також проводяться роботи для підвищення надійності електропостачання у Києві. Та аварійно-відновлювані роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень в електромережах.

Наразі через пошкодження залишалось знеструмленими понад 960 тисяч споживачів. Складна ситуація із електропостачанням спостерігається в Донецькій, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Без газопостачання лишаються близько 264 тисяч споживачів. Найскладніше зараз в Київській, Запорізькій, Донецькій областях.

Нагадаємо, окупанти РФ захопили східні околиці Маріуполя та здійснюють інженерне обладнання позицій на Чернігівщині.

Також повідомляли, що станом на 12 березня Чернігів і надалі залишається без електрики, води, газу та тепла через обстріл російських військових.