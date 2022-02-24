McDonald's закрив усі ресторани мережі в Україні

Про це мережа повідомила у Facebok.



"Ми закриваємо усі наші ресторани в Україні. Наші співробітники залишаються вдома, зі своїми рідними задля їхньої безпеки", - йдеться в повідомленні.



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