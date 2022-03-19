Медична система України працює в посиленому режимі, - Стефанишина
Народна депутатка Ольга Стефанишина розповіла, що незважаючи на ситуацію, медична система в Україні працює стабільно
Про це вона розповіла в ефірі Еспресо.TV.
“Наша медична система потренувалась в екстрених ситуаціях. Зокрема, під час пандемії Covid-19. Звичайно це була не така екстрена ситуація як зараз. З самого початку вторгнення РФ до України медики працюють в посиленому режимі. Держава продовжує виплачувати грошове забезпечення тим лікарням, які продовжують надавати допомогу”, - розповіла Стефанишина
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“Завдяки медичній реформі людина не прив’язана до свого місця прописки. Якщо людина, наприклад, переїхала з Києва до Львова, то може спокійно отримувати медичну допомогу у Львові. Трішки гірша ситуація з ліками. Це все потрібно переформатовувати. Оскільки, ліки розраховувались на кількість людей, які проживають в області. Зараз багато людей змінили місце проживання і тому потрібно змінювати кількість ліків на області”, - додала Стефанишина
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