Медична система України працює в посиленому режимі, - Стефанишина

Про це вона розповіла в ефірі Еспресо.TV.



“Наша медична система потренувалась в екстрених ситуаціях. Зокрема, під час пандемії Covid-19. Звичайно це була не така екстрена ситуація як зараз. З самого початку вторгнення РФ до України медики працюють в посиленому режимі. Держава продовжує виплачувати грошове забезпечення тим лікарням, які продовжують надавати допомогу”, - розповіла Стефанишина



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Політикиня також додала, що потрібно взяти до уваги міграцію населення України та можливість отримувати медичну допомогу не за місцем проживання.“Завдяки медичній реформі людина не прив’язана до свого місця прописки. Якщо людина, наприклад, переїхала з Києва до Львова, то може спокійно отримувати медичну допомогу у Львові. Трішки гірша ситуація з ліками. Це все потрібно переформатовувати. Оскільки, ліки розраховувались на кількість людей, які проживають в області. Зараз багато людей змінили місце проживання і тому потрібно змінювати кількість ліків на області”, - додала Стефанишина