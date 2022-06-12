Медведєв привітав з "днем Росії" фотографією вирубленого лісу
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв привітав підписників з днем Росії, який відзначають 12 червня, знімком зрубленого лісу
Фото опублікував у twitter.
"З днем Росії!", - підписав фото російський високопосадовець.
- 1 березня Медведєв почав погрожувати Франції війною.
- 13 квітня Медведєв відповів погрозами на пропозицію обміняти затриманого лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука на українських полонених.
- 6 червня Мєдвєдєв прокоментував шостий пакет санкцій. Він назвав європейців імбіцилами, а сірі схеми - незнищенними.
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