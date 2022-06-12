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Медведєв привітав з "днем Росії" фотографією вирубленого лісу

12 червня, 2022 неділя
18:31
Світ На фото Росія

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв привітав підписників з днем Росії, який відзначають 12 червня, знімком зрубленого лісу

Фото опублікував у twitter. 

"З днем Росії!", - підписав фото російський високопосадовець.

  • 1 березня Медведєв почав погрожувати Франції війною.
  • 13 квітня Медведєв відповів погрозами на пропозицію обміняти затриманого лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука на українських полонених.
  • 6 червня ​Мєдвєдєв прокоментував шостий пакет санкцій. Він назвав європейців імбіцилами, а сірі схеми - незнищенними.

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Новини
Росія
війна з Росією
Медведєв
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