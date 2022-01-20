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Mega Millions розіграє $376 мільйонів у ніч із п'ятниці. Дізнайтесь, як взяти участь з України

20 січня, 2022 четвер
16:07
Суспільство

Топ приз США Mega Millions знову перейшов у наступний тираж, досягнувши позначки $376 мільйонів доларів. Наступний тираж пройде найближчої п'ятниці, 21 січня, і хто знає, можливо, наступним переможцем стане хтось із України!

Оскільки в ході тиражу, що відбувся минулого вівторка, нікому з учасників не вдалося вгадати всю виграшну комбінацію цілком, головний приз лотереї Mega Millions все ще на кону, і тепер хтось може виграти ще більшу суму – на сьогоднішній день лотерея розігрує $376 мільйонів.

Грандіозний грошовий приз дістанеться тому, хто зуміє вгадати 6 номерів: 5 звичайних (основних) з діапазону 1-70, і один додатковий номер ("Mega Millions") від 1 до 25. Не варто забувати про приз другої категорії – тому, хто вгадає лише 5 основних чисел (без додаткової кулі), дістанеться приголомшливий втішний приз у розмірі $1 мільйона.

  • Джекпот Mega Millions досяг 376 млн доларів, це понад 10 мільярдів гривень. Найближчий тираж пройде у ніч із п'ятниці, 21 січня.

  • Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною 5 доларів! 

Чи можна грати у Mega Millions з України?

Відповідь однозначна: так! Відповідно до правил, встановлених Multi-State Lottery Association (MUSL), грати в Mega Millions можна з будь-якої країни світу. Так, її білети продаються тільки на території США, але тут вам допоможе сервіс покупки лотерейних білетів theLotter.

  • Зареєструйтесь на сайті. 

  • Виберіть лотерею Mega Millions з більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.

  • Позначте 5 номерів (від 1 до 70) у ігровому полі.

  • Виберіть 1 номер “Mega Millions” (від 1 до 25) у помаранчевій частині ігрового поля. 

Прес-секретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

“Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Mega Millions, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї”.

Що відбудеться, коли ви виграєте джекпот?

Після оформлення замовлення місцеві агенти США куплять офіційні білети від вашого імені. Ваші білети будуть відскановані та завантажені до вашого облікового запису перед розіграшем. Сервіс стягує з клієнтів невелику комісію за транзакцію, при цьому комісії з виграшів не стягуються.

Якщо вам пощастить виграти, ваш приз буде переведений на ваш особистий рахунок і ви зможете вивести його в будь-який час. (Якщо ви виграєте джекпот, вам потрібно буде прилетіти до США, щоб отримати приз особисто.) Ви отримаєте всю суму призу, за вирахуванням федеральних податків США, без комісії!

Понад 6 мільйонів людей виграли величезні, середні та дрібні призи на сайті!

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У 2015 р. мешканець Іраку, який проживає в Багдаді, виграв 6,4 мільйона доларів у лотереї Орегон Мегабакс США. Історія набула широкого висвітлення в американських ЗМІ.

За минулі роки theLotter.net виплатив понад 100 млн. доларів у призах більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті – жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів у лотереї Флорида, та чоловік з Іраку, який виграв джекпот Oregon Megabucks на суму 6,4 мільйона доларів.

376 млн. доларів – найбільший на даний момент лотерейний приз у світі. Купуйте білети прямо зараз на theLotter.net

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