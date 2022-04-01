Механізована бригада ім. князя Романа Великого знищила російську заряджальну машину від вогнеметної системи обстрілів

Про це повідомляє 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого.

"Уже неодноразово повідомлялося, що окупаційні війська росіян у війні проти України намагаються використовувати важкі вогнеметні системи. Їхні ТОС-1 «Буратіно» та її вдосконалена версія ТОС-1А «Солнцепек» здатні завдати жахливої шкоди і втрат цивільному населенню. Ця транспортно-заряджаюча машина з комплексу ТОС вже ніколи й ніщо не зарядить! Вона "захлинулася власною стружкою" і не завдасть шкоди українцям. Князівські воїни про це подбали!" – написала українські воїни.

Також вони додали, що РФ і "поняття людськості та гуманізму взаємопов’язані десь так само, як морська свинка і море".

30 березня українські бійці захопили російську важку транспортно-заряджальну машину зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек"

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