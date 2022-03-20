Менше публічних слів про закупівлю зброї: Подоляк попросив посадовців утриматися від коментарів про озброєння і контрнаступи

До цього закликав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.



"До наших топів прохання. Менше публічних слів про закупівлю зброї та ще менше слів про підготовку наших контрнаступів", – написав він.

Нагадаємо, українські військові завдають артилерійських та ракетно-бомбових ударів по угрупуванням військ та колонах техніки.