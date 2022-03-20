Менше публічних слів про закупівлю зброї: Подоляк попросив посадовців утриматися від коментарів про озброєння і контрнаступи
Українським посадовцям не варто розповсюджувати інформацію про закупівлю Україною озброєння та потенційні контрнаступи, каже Подоляк
До цього закликав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter.
"До наших топів прохання. Менше публічних слів про закупівлю зброї та ще менше слів про підготовку наших контрнаступів", – написав він.
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