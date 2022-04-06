Мер Скадовська поїхав із міста через постійні погрози та "пропозиції" співпраці з боку окупантів
Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв змушений був виїхати з міста, оскільки окупанти грозили закрити його в підвалі
Про це Олександр Яковлєв написав у Facebook.
"Зважаючи на постійні погрози та «пропозиції» до співпраці з боку окупантів, я був змушений виїхати з міста. Розумію, що для багатьох було би спокійніше, аби я і надалі залишався в місті, але мені сказали однозначно: або співпрацюєш, або ідеш в підвал. Однозначно, користі від мера в камері небагато", - написав Олександр Яковлєв.
Також він зазначив, що знаходиться в безпечному місті, на постійному зв’язку з заступниками, а виконком продовжує працювати в дистанційному режимі.
"Робота в місті та громаді налагоджена, все поки що без суттєвих змін. Плануємо виплати працівникам бюджетної та комунальної сфери за першу половину квітня. Україна велика та неподільна. Усі націлені і працюють на перемогу, яка неодмінно буде", -додав Олександр Яковлєв.
- 16 березня військові РФ викрали мера Скадовська Олександра Яковлєва та секретаря виконкому Юрія Палюха. Окупанти відпустили з полону мера Скадовська.
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