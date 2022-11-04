Мережа медичних лабораторій створила благодійний фонд, щоб допомогти військовим

Паралельно лабораторії продовжили працювати заради людей, яким потрібна життєво необхідна діагностика. Також компанія “Ескулаб” створила благодійний фонд. Основні напрямки його діяльності: виробництво сухпайків для захисників, передача ліків, а також соціальні акції для клієнтів.

“Візитівкою” львів’ян став “Файний борщик”, який волонтери готують за карпатським рецептом і він смакує по-особовому завдяки секретному інгредієнту - подрібненим білим грибам. Окрім борщу, в асортименті страв є “Файна зупка”, яка буває аж семи видів. Рецепт приготування не надто важкий, діляться волонтери. Спочатку вони очищають свіжі овочі, далі миють і ріжуть їх за допомогою кухонного комбайну. Останній крок - і відправити у дегідратор на 12 годин. Вже з сублімованих продуктів складаються харчові набори.

“Один пакетик нашої зупки розрахований на 5 літрів води, це є повноцінних 10 порцій по 500 мілілітрів. Тобто, це не ресторанна порція, це така добра порція для наших військових”, - розповідає засновниця благодійного фонду “Ескулаб” Наталія Дядюшко.

Також, БФ виготовляє енергетичні батончики, які можуть замінити повноцінний прийом їжі. Харчова цінність одного батончика - майже 900 кілокалорій. Остання новинка - “Файний сніданок”, в основі якого може бути вівсяна або рисова крупа.

У компанії кажуть, що усвідомлюють обов'язок кожного громадянина дбати про власне здоров'я у такий непростий для держави час. Тому всіляко намагаються допомагати у цьому. Щомісяця можна скористатися соціальними ініціативами — кожен охочий може здати безкоштовний аналіз на тиреотропний гормон, на рівень глюкози, а про інші пропозиції детально написано на сайті “Ескулабу”

Також, фонд збирає та закуповує за кордоном необхідні для наших бійців медикаменти і передає їх у гарячі точки.

“Ми сконцентрували всю свою увагу на допомогу людям, які постраждали від війни, і нашим військовим”, - розповідає співвласник медичної лабораторії Сергій Дядушко.

Приблизно за тиждень фонд надсилає близько 3 тонн допомоги. Організатори закликають небайдужих львів’ян також долучатися до волонтерської ініціативи, адже зайвих рук не буває. Також фонд потребує допомоги і приймає донати через офіційний сайт.