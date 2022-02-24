Мережа супермаркетів "АТБ" перейшла на посилений режим роботи
Супермаркети "АТБ" забезпечена товарами всіх категорій
Про це йдеться у заяві корпорації.
"В умовах, що склалися, корпорація працює в максимально посиленому та мобілізованому режимі. Магазини забезпечені товарами всіх категорій у повному обсязі. Компанія має достатню кількість товарних залишків для забезпечення споживчого попиту у разі його збільшення. Логістична та транспортна інфраструктура компанії знаходиться під особовим контролем", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що керівництвом компанії розроблений плани дій при загостренні ситуації.
"В першу чергу у районах прямого озброєного зіткнення. Працює створений оперативний штаб. Введені додаткові посилені заходи безпеки, щодо можливої необхідної евакуації співробітників компанії", - йдеться у заяві.
Там закликали зберігати спокій та не піддаватись паніці.
"Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи потрібна ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога! За нами правда, за нами перемога", - підсумували в корпорації.
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