Мережа супермаркетів "АТБ" перейшла на посилений режим роботи

Про це йдеться у заяві корпорації.

"В умовах, що склалися, корпорація працює в максимально посиленому та мобілізованому режимі. Магазини забезпечені товарами всіх категорій у повному обсязі. Компанія має достатню кількість товарних залишків для забезпечення споживчого попиту у разі його збільшення. Логістична та транспортна інфраструктура компанії знаходиться під особовим контролем", - йдеться у повідомленні.



Там додали, що керівництвом компанії розроблений плани дій при загостренні ситуації.



"В першу чергу у районах прямого озброєного зіткнення. Працює створений оперативний штаб. Введені додаткові посилені заходи безпеки, щодо можливої необхідної евакуації співробітників компанії", - йдеться у заяві.

Там закликали зберігати спокій та не піддаватись паніці.



"Ситуація контрольована, але нашій армії зараз як ніколи потрібна ваша підтримка. Ваш спокій і впевненість у Збройних силах України наразі найкраща допомога! За нами правда, за нами перемога", - підсумували в корпорації.