Мережа торгових центрів допомогла Центру соцпідтримки на Київщині

Центр розрахований на 60 дітей віком від 1 місяця до 12 років. В закладі функціонує 2 відділення — для негайного влаштування діток, які потрапили в складні життєві обставини, та відділення “Малий груповий будиночок” для постійного проживання дітей.

“Приміщення потребувало як ремонту, так і облаштування. Частково ми щось закрили власними силами. Проте цього було недостатньо, тому в цей складний для країни час ми були змушені закликали всіх допомогти нам. І компанія “Епіцентр” відгукнулася. З цією допомогою ми закрили питання з побутовою технікою, облаштуванням прибудинкової території, також отримали велику кількість постільної білизни, рушники, пледи, дитячі засоби гігієни”, — розповіла директорка Центру Тетяна Лимар.

Тетяна також зазначила, що наразі в закладі перебуває 15 діток віком від 0 до 12 років, серед яких є діти-сироти, діти з інвалідністю, діти, від яких відмовились батьки, або їх позбавили батьківських прав. Виховательки роблять все, аби дітям було комфортно жити та розвиватися.

“Чужих дітей не буває — усі вони наші! Тому ми продовжуємо робити добрі справи для дітей із дитячих будинків, які залишилися без батьківської опіки та були змушені пережити жахіття війни. Ми ініціювали проєкт “Ангелятка добрих справ”, який покликаний забезпечити діток всім необхідним для їхнього комфортного проживання. Центр у Ворзелі — це перший будинок, який отримав допомогу в рамках проєкту”, — ділиться директорка з реклами та маркетингу мережі ТЦ Ірина Шинкаренко.

Співачка, композиторка та авторка пісень Світлана Тарабарова разом із співачками Анною Трінчер, Олею Цибульською, Jerry Heil та INGRET особисто долучилися та підтримали проєкт.

“Коли бачиш цих діток, хочеться віддати їм усе своє тепло. Я дуже рада, що дітки отримують допомогу, що ми можемо бути корисними та допомогти. Не зупиняймось на цьому, діток дуже багато, допомоги потрібно більше, значно більше, тому роботи ще багато. А разом допомагати значно легше”, — додала Світлана Тарабарова.

У планах компанії – допомогти ще двом дитбудинкам. А взагалі долучитися до благодійної акції може кожен. Символом проєкту є Ангелятко, його можна придбати як на сайті epicentrk.ua у вигляді віртуальної фігурки, так і у мережі торгових центрів — у вигляді закладинки для книжок або набору наклейок. Всі кошти від продажу Ангеляток будуть конвертовані у товари та передані на потреби дітей із дитячих будинків. Компанія вже зібрала близько пів мільйона гривень та продовжує долучати своїх покупців до благодійної акції.