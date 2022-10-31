"Мертві орки не гудуть": Зібров анонсував вихід нової пісні-каверу на свій хіт
Український співак Павло Зібров готується випустити актуалізовану версію пісні "Мертві бджоли не гудуть" та анімаційний кліп на неї
Про це Павло Зібров розповів у ефірі "Сніданку з 1+1".
Артист розповів, як виникла ідея записати кавер на давній хіт.
"30 років тому ми написали цю пісню з Юрієм Рибчинським. Вона живе по цей день. Там жодного слова про п'янку немає. – розповів Зібров. - Живи на цьому світі. Вона дуже оптимістична. І зараз ми перетворили її на сімейній вечері: Я, Марина Володимирівна – моя дружина, Діанка і Андрюша. І я кажу: давайте "Бджоли" переробимо на "Мертві орки не гудуть"? Зачепилися і почали фантазувати".
Повна версія пісні вже готова. Наразі готують анімаційний кліп. Як зазначив співак, створення мультиплікаційного відео займе 2 тижні. Тож вже на тиждень відбудеться премʼєра кліпу та оновленої пісні.
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