Про це Павло Зібров розповів у ефірі "Сніданку з 1+1".

Артист розповів, як виникла ідея записати кавер на давній хіт.

"30 років тому ми написали цю пісню з Юрієм Рибчинським. Вона живе по цей день. Там жодного слова про п'янку немає. – розповів Зібров. - Живи на цьому світі. Вона дуже оптимістична. І зараз ми перетворили її на сімейній вечері: Я, Марина Володимирівна – моя дружина, Діанка і Андрюша. І я кажу: давайте "Бджоли" переробимо на "Мертві орки не гудуть"? Зачепилися і почали фантазувати".

Повна версія пісні вже готова. Наразі готують анімаційний кліп. Як зазначив співак, створення мультиплікаційного відео займе 2 тижні. Тож вже на тиждень відбудеться премʼєра кліпу та оновленої пісні.



