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"Метінвест" та SMS group підписали меморандум про декарбонізацію виробництва

15 грудня, 2021 середа
15:09
Економіка Метінвест

До нього входять інноваційні технології Paul Wurth для сталого виробництва чавуну

Міжнародна вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній "Метінвест" підписала з SMS group та її дочірньою компанією Paul Wurth меморандум про взаєморозуміння для реалізації спільних прагнень щодо скорочення викидів вуглекислого газу під час виробництва чавуну та сталі. Про це повідомляє Uaprom.

SMS group, світовий лідер у галузі технологій для металургії, готова сприяти підвищенню операційної ефективності та покращенню екологічних показників "Метінвесту". У меморандумі також зафіксовано наміри обговорити перспективні напрямки співпраці з найбільшим потенціалом.

Очікується, що меморандум дасть обом сторонам можливості для розробки та випробування нових технологій для вдосконалення як процесів виробництва чавуну та сталі, так і глибшого переділу. Конкретні проекти, які з'являться в результаті обговорень, будуть предметом договорів співробітництва та контрактів.

"Метінвест" йде шляхом декарбонізації металургії та гірничодобувної промисловості майбутнього. Завдяки співпраці із SMS group ми зможемо ефективніше використовувати існуючі технології, які дозволять удосконалити металургійні процеси. Зокрема ми зосередимося на рішеннях щодо зниження викидів парникових газів. Ми впевнені, що нам вдасться збудувати спільну базу для дій. Як галузь ми маємо знайти рішення саме у той час, коли це потрібно миру", - прокоментував генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

Генеральний директор SMS group Європа Георгес Рассел додав, що компанії разом розглядатимуть цілий спектр технологічних рішень.

"Сюди входять інноваційні технології Paul Wurth для сталого виробництва чавуну, такі як технологія прямого відновлення заліза з нашим партнером MIDREX, доменні печі зі зниженими викидами СО2, використання водню, електрифікація, цифровізація, утилізація промислових газів (включаючи уловлювання, використання та зберігання), а також енергоефективність та повторне використання енергії", - пояснив він.

"Метінвест" – вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній, що управляє кожною ланкою ланцюжка поставок – від видобутку та переробки залізняку та вугілля до виробництва та реалізації напівфабрикатів та готової металопродукції. До структури групи входять видобувні та металургійні підприємства в Україні, ЄС, Великій Британії та США, а також мережа продажів з охопленням усіх ключових світових ринків. Для підготовки фінансової звітності бізнес групи поділено на два сегменти: металургійний та гірничодобувний. Стратегічне бачення групи спрямоване на те, щоб стати провідним європейським вертикально інтегрованим виробником сталі, що забезпечує, незважаючи на циклічність ринків, стійкі показники зростання та прибутковості, а також прибутковість інвестицій вище галузевих стандартів. У першому півріччі 2021 року виторг групи склав 8,5 млрд доларів США, а рентабельність за показником EBITDA – 45%.
 

Метінвест
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