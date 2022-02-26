Метро Києва перейшло у режим укриття, мешканців міста просять лишатись вдома або у безпечних місцях
Мер Києва Віталій Кличко закликав киян лишатись вдома або в укриттях
Про це він написав у Telegram.
"Кияни! Заради безпеки максимально всі залишайтеся вдома або в укриттях! Не виходьте і не виїжджайте в місто. Крім тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури. Домівки покидайте тільки, щоб перейти в укриття", - повідомив Кличко.
Він додав, що оборона міста триває.
"Метро перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень здійснюватись не буде", - сказав мер.
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