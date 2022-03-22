Мейсі Вільямс, Сергій Жадан та Джонатан Прайс: у Лондоні 22 березня пройде концерт на знак солідарності з народом України

Про це йдеться на сайті події.



Концерт відбудеться о 20:00 за місцевим часом. Відомо, що всі отримані гроші від проданих квитків і всі додаткові кошти, зібрані ввечері, передадуть Комітету з надзвичайних ситуацій, який займається постраждалими від гуманітарних катастроф.



У концерті візьмуть участь знаменитості із різних куточків світу. Серед них, актори Бен Вішоу, Джонатан Прайс, Джульєт Стівенсон, піаністка із Харкова Дінара Клінтон, а також український поет і співак Сергій Жадан. Також у концерті візьме участь Лондонський сучасний оркестр, заснований Г'ю Брантом та Робертом Еймсом.



Відома акторка Мейсі Вільямс, яка виконала роль Арії Старк у серіалі "Гра престолів" також заявила, що підтримує Україну та з іншими зірками відвідає захід на знак солідарності з українським народом.

Нагадаємо, у Німеччині 16-річний хлопець, батьки якого служать в Нацгвардії, зібрав на благодійному концерті 20 тис. євро, які підуть на допомогу Україні.

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