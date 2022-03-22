Мейсі Вільямс, Сергій Жадан та Джонатан Прайс: у Лондоні 22 березня пройде концерт на знак солідарності з народом України
У вівторок, 22 березня у лондонському Роял-фестивал-холі пройде організований вечір музики, поезії та усної мови на знак солідарності з народом України
Про це йдеться на сайті події.
Концерт відбудеться о 20:00 за місцевим часом. Відомо, що всі отримані гроші від проданих квитків і всі додаткові кошти, зібрані ввечері, передадуть Комітету з надзвичайних ситуацій, який займається постраждалими від гуманітарних катастроф.
У концерті візьмуть участь знаменитості із різних куточків світу. Серед них, актори Бен Вішоу, Джонатан Прайс, Джульєт Стівенсон, піаністка із Харкова Дінара Клінтон, а також український поет і співак Сергій Жадан. Також у концерті візьме участь Лондонський сучасний оркестр, заснований Г'ю Брантом та Робертом Еймсом.
Відома акторка Мейсі Вільямс, яка виконала роль Арії Старк у серіалі "Гра престолів" також заявила, що підтримує Україну та з іншими зірками відвідає захід на знак солідарності з українським народом.
- Нагадаємо, у Німеччині 16-річний хлопець, батьки якого служать в Нацгвардії, зібрав на благодійному концерті 20 тис. євро, які підуть на допомогу Україні.
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