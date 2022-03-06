Ми готуємо докази злочинів російських окупантів, щоб наші дипломати і політики домоглися закриття неба над Україною, – Ілля Новіков

Про це сказав адвокат Ілля Новіков, пише пресслужба партії "ЄС".



"Як ми повідомляли у нас розпочала роботу група, яка працює над збором доказів щодо воєнних злочинів, які вчиняють російські війська", – зауважив він.



Адвокат додав, що сьогодні Офіс генерального прокурора також оголосив, що вони також відкривають такий збір і вони працюють правильно. "Звичайно у нас немає ніякої конкуренції і ми обов`язково надамо нашим колегам з прокуратури все, що ми опрацюємо", – запевнив Ілля Новіков.



Він зазначив, що вже надходять численні звернення громадян, які зафіксували чи були свідками таких злочинів.



"Як ми обіцяли, ми робимо фокус на тому, щоб допомогти у короткостроковій перспективі нашим дипломатам, політикам, які пробують перемогти цю позицію: що НАТО не хоче закривати небо над Україною",- сказав Новіков.



Він пояснив, що ці докази та факти нададуть можливість для додаткової аргументації.



"Ми маємо намір робити щоденний звіт. І сьогодні до цього звіту потрапляють два випадки, які мають шанс загубитися на тлі того, що відбувається в Ірпені. Ви знаєте, що було знищено аеропорт у Вінниці. З інформації і зі звернень громадян, також із загальнодоступних джерел на Житомирщині, у Коростені і Овручі були два випадки, коли росіяни атакували ракетами приватний сектор. В одному випадку було знищено понад 30 приватних будинків, в іншому – понад 10 приватних будинків", – розповів він.



"Це важливо, тому що в кожному разі йдеться про випадки, коли це – не спровоковано, бо там не було на землі ніяких бойових дій чи військових об`єктів – нічого спільного з легітимною воєнною метою. Це має трактуватися виключно як акт знищення, вбивства мирних громадян та тероризування мирного населення", – підкреслив адвокат.



Він розповів, що звіт англійською і українською мовою нададуть нашим дипломатам і політикам, які безпосередньо спілкуються з тими, від кого залежить рішення про закриття неба.



"І ми очікуємо від вас на адресу звернень у разі, якщо ви безпосередньо були очевидцями того, що відбувалося. Якщо ви щось бачили, що не потрапило до Інтернету, дуже просимо вас писати на цю адресу WarCrimesUA2022@gmail.com. І ми продовжимо нашу роботу", – закликав він.



Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар зазначила, що це важлива робота, і закликала знімати та документувати всі злочини, які роблять російські військові. "Це потрібно знати і Україні, і світу", – додала вона.