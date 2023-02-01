"Ми іноді зустрічаємося з Байденом. Але мене поки не запрошували до Польщі", - Зеленський про імовірну зустріч з президентом США
Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки що не отримував запрошення на зустріч із президентом США Джозефом Байденом у Польщі
Про це повідомив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у рамках пресконференції з главою Австрії Александером ван дер Белленом у Києві, пише Інтерфакс-Україна.
"Щодо президента США: ми іноді зустрічаємося з ним. Але мене не запрошували до Польщі", - заявив президент України.
- Нагадаємо, напередодні польські медіа повідомили, що Джо Байден під час візиту до Польщі може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським
- Також президент Польщі Анджей Дуда порадив Володимиру Зеленському приймати капітуляцію Росії у Переяславі, де гетьман Богдан Хмельницький у 1654 році уклав союз з Московським царством.
- Сьогодні, 1 лютого, Зеленський розповів, що Україна проводить консультації, щодо часу та місця проведення саміту формули миру, аби якомога більше держав могли бути присутніми.
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