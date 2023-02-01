Про це повідомив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у рамках пресконференції з главою Австрії Александером ван дер Белленом у Києві, пише Інтерфакс-Україна.

"Щодо президента США: ми іноді зустрічаємося з ним. Але мене не запрошували до Польщі", - заявив президент України.

Нагадаємо, напередодні польські медіа повідомили, що Джо Байден під час візиту до Польщі може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським

Також президент Польщі Анджей Дуда порадив Володимиру Зеленському приймати капітуляцію Росії у Переяславі, де гетьман Богдан Хмельницький у 1654 році уклав союз з Московським царством.

Сьогодні, 1 лютого, Зеленський розповів, що Україна проводить консультації, щодо часу та місця проведення саміту формули миру, аби якомога більше держав могли бути присутніми.

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