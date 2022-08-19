Про це він розповів у ефірі національного телемарафону.

"Спільно з СБУ ми ретельно аналізуємо всю можливу інформацію щодо активізації диверсантів, зокрема з боку РФ. Ми чудово знаємо, що російський лідер любить символізм, і саме тому чекаємо особливих сюрпризів для всіх мешканців нашої держави. Ми напоготові до будь-яких сюрпризів, але закликаємо громадян дослухатися до наших порад, виконувати умови комендантської години і належним чином реагувати на сигнали повітряної тривоги", - повідомив Євгеній Єнін.

Він наголосив, що штурму столиці чи наступу росіян не передбачається, але РФ має на озброєнні ракети та авіабомби, які застосовує для мирного населення України.

"Саме тому в ці дні хотів би закликати вас, шановні співвітчизники, прислухатися до порад, які даємо ми, які дають військові адміністрації і чинно дотримуватися вимог комендантської години і реагувати належним чином на сигнали повітряної тривоги чи ракетної тривоги і так само поважати права своїх співвітчизників на безпечне життя", - закликав заступник міністра.

Єнін додав, що аже напередодні цього свята побачили активізацію "телефонних терористів".

"Ми вже це спостерігали перед початком широкомасштабної агресії і вже вчора ціла низка наших обласних центрів: Львів, Дніпро, Житомир, і низка інших стикнулися з масованими обдзвонами щодо замінування об'єктів чи то критичної інфраструктури, чи то якихось місць масових скупчень громадян. Попри те, що ті всі повідомлення, на велике щастя, виявились фейковими ми не можемо на 100% гарантувати, що наступне повідомлення буде фейковим. Тому, будьте уважні", - сказав він.

На День Незалежності України в Маріуполі РФ планує здійснити показове "судилище" над полоненими азовцями та звинуватити в цьому українців.

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