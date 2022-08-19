English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини "Ми напоготові до будь-яких сюрпризів": заступник міністра внутрішніх справ про підготовку до Дня Незалежності

"Ми напоготові до будь-яких сюрпризів": заступник міністра внутрішніх справ про підготовку до Дня Незалежності

19 серпня, 2022 п'ятниця
19:21
Новини Київ прапор україна

Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ, розповів про готовність підрозділів МВС до провокацій та злочинів РФ, які можуть приурочити до Дня Незалежності України

Про це він розповів у ефірі національного телемарафону.

"Спільно з СБУ ми ретельно аналізуємо всю можливу інформацію щодо активізації диверсантів, зокрема з боку РФ. Ми чудово знаємо, що російський лідер любить символізм, і саме тому чекаємо особливих сюрпризів для всіх мешканців нашої держави. Ми напоготові до будь-яких сюрпризів, але закликаємо громадян дослухатися до наших порад, виконувати умови комендантської години і належним чином реагувати на сигнали повітряної тривоги", - повідомив Євгеній Єнін.

Він наголосив, що штурму столиці чи наступу росіян не передбачається, але РФ має на озброєнні ракети та авіабомби, які застосовує для мирного населення України.

"Саме тому в ці дні хотів би закликати вас, шановні співвітчизники, прислухатися до порад, які даємо ми, які дають військові адміністрації і чинно дотримуватися вимог комендантської години і реагувати належним чином на сигнали повітряної тривоги чи ракетної тривоги і так само поважати права своїх співвітчизників на безпечне життя", - закликав заступник міністра.

Єнін додав, що аже напередодні цього свята побачили активізацію "телефонних терористів".

"Ми вже це спостерігали перед початком широкомасштабної агресії і вже вчора ціла низка наших обласних центрів: Львів, Дніпро, Житомир, і низка інших стикнулися з масованими обдзвонами щодо замінування об'єктів чи то критичної інфраструктури, чи то якихось місць масових скупчень громадян. Попри те, що ті всі повідомлення, на велике щастя, виявились фейковими ми не можемо на 100% гарантувати, що наступне повідомлення буде фейковим. Тому, будьте уважні", - сказав він.

  • На День Незалежності України в Маріуполі РФ планує здійснити показове "судилище" над полоненими азовцями та звинуватити в цьому українців.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Путін, морські десантники
16 серпня, 2022 вiвторок
"Відповідно до статуту ООН": Путін знайшов нове виправдання війни проти України
Олексій Резніков
17 серпня, 2022 середа
"Щасливе влучання!": Резніков повідомив про пожежу біля боулінг-клубу в Криму
17 серпня, 2022 середа
Резніков розповів, кого мобілізуватимуть до лав ЗСУ найближчим часом
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.43
    Купівля 39.43
    Продаж 40.22
  • EUR
    Купівля 39.71
    Продаж 40.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
19 серпня
19:27
Кіпр
Очільник МЗС Кіпру виступив проти заборони російських туристичних віз
19:16
Ексклюзив
карта бойових дій
Карта бойових дій в Україні: огляд подій 17–19 серпня
19:05
Ексклюзив
На фото гаубиця М109А3
Для повноцінного наступу необхідно виконати цілий комплекс підготовчих дій, - головний редактор Defense Express Катков
18:55
"начальник Каховського водоканалу"
Став "начальником Каховського водоканалу" й допомагає окупантам: про підозру в пособництві ворогу повідомили мешканцю Херсонщини
18:49
Інфографіка
Україна зробила ще один вагомий крок по вирішення проблеми дизпалива в державі
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:45
супутниковий знімок кримського мосту
"HIMARS зможуть більш ефективно нищити ворога": Резніков про використання "народного супутника"
18:44
Олексій Неїжпапа
Безпека в Чорному морі й підтримка України: командувач Військово-Морських сил ЗСУ поспілкувався з керівником ВМС Британії
18:35
Метро Київ
У Києві зміниться графік роботи метро
18:20
Емманюель Макрон
Макрон телефоном обговорив з Путіним питання ЗАЕС
18:12
хакер
У Держспецзв'язку пояснили, що таке шкідливе програмне забезпечення і як протидіяти загрозам у кіберпросторі
18:12
Поезія вільних
"Поезія вільних": на онлайн-порталі зібрали 22 тис. віршів про війну
18:08
Перевозив урожай і підірвався на міні: на Сумщині загинув фермер Іван Дейнека
Перевозив урожай і підірвався на міні: на Сумщині загинув фермер Іван Дейнека
17:57
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган заявив, що не виключає політичного діалогу із Сирією
17:54
Путін і Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін зустрінеться з Путіним на регіональному саміті в Середній Азії, - WSJ
17:39
Ексклюзив
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Я не радила б Зеленському погоджуватися на зустріч з Путіним, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
17:36
Нікополь
Жителів Миколаївщини, Херсонщини та Дніпропетровщини попередили про високу ймовірність обстрілів
17:35
грошова допомога
Вимушені переселенці, які не отримали грошової допомоги, можуть подати заяву вдруге
17:33
Додаток "Дія"
єВідрядження. Уряд прийняв постанову, яка дозволить підприємцям виїжджати за кордон
17:31
ЗАЕС і МАГАТЕ
Генсек ООН закликав Росію не від'єднувати ЗАЕС від електромереж України
17:27
військово-транспортний гелікоптер Мі-17
Пара ворожих гелікоптерів атакувала позиції ЗСУ на Півдні
17:13
Ексклюзив
окупанти орки танк рф
Окупанти так бояться контрнаступу ЗСУ на Донеччині, що задіюють озброєння часів Вʼєтнамської війни, - командир батальйону "Свобода" Кузик
17:12
У фінів погіршилося ставлення до росіян, які мешкають у Фінляндії, - опитування
У фінів погіршилося ставлення до росіян, які мешкають у Фінляндії, - опитування
17:05
Оновлено
Гутерреш відвідав Одесу
Генсек ООН, який уперше в історії відвідує Одесу, ознайомився з дією "зернового коридору"
16:59
Сергій Притула
Роздільна здатність від півметра. Притула пояснив, навіщо Україні власний супутник
16:48
Мірча Луческу
Якби футболістам довелося воювати, вони б загинули в перший же день, - тренер "Динамо" Луческу
16:41
Ексклюзив
карта бойових дій
Окупанти на правобережжі Дніпра на Херсонщині - у вогневому мішку, деякі з них поодинці переправляються на лівий берег, - боєць ЗСУ Варченко
16:38
Росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, поранено щонайменше двох людей
16:37
біогазова електростанція
Нафтогаз купує ТЕС у Славутичі: вироблятиме тепло та електрику з біомаси
16:36
літак рф
Більша частина бойових літаків Чорноморського флоту РФ виведена з ладу, - Reuters
16:30
Олександр Усик
Усик і Джошуа провели зважування, українець легший від британця на 10,8 кг
16:24
Київ оборона ЗСУ
ФСБ готувала два проросійські уряди на випадок захоплення України, - WP
16:21
Дуель поглядів Усика та Джошуа
Усик та Джошуа провели фінальну дуель поглядів
16:11
Ексклюзив
Віталій Кулик
"Зернова" угода має непублічну частину щодо обміну полоненими, - політексперт Кулик
16:04
ЗАЕС
Росіяни можуть влаштувати масштабні провокації на ЗАЕС у вересні, - експерт з енергетики Гончар
16:03
Китай посуха
У Китаї оголосили національне попередження про посуху
15:56
Ексклюзив
АЗС на Буковині
Повернення податків на пальне пройде для споживача непомітно, - директор Консалтингової групи "А-95" Куюн
15:55
суд
Житель Одещини, який надсилав у РФ дані про дислокацію ЗСУ, проведе 5 років за ґратами
15:54
У Харкові встановили першу зупинку-укриття
15:46
СБУ викрила в Києві підпільний серверний центр
Використовували для кібератак проти України: СБУ викрила в Києві підпільний серверний центр
15:41
Офіс генпрокурора
Працюють у псевдоправоохоронних органах окупантів: на Харківщині оголосили підозру експоліцейським
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV