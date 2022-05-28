"Ми повинні перемогти Путіна – від цього залежить доля цивілізації", - Сорос

Про це розмірковує Джордж Сорос, інформує Independent.

"Боротьба з пандемією та зміною клімату, уникнення ядерної війни та підтримка глобальних інституцій змушені відійти на другий план у боротьбі між відкритим і закритим суспільством. Зараз панують репресивні режими, а відкриті суспільства знаходяться в облозі. Китай і Росія представляють найбільшу загрозу для відкритих суспільств", пише Джордж Сорос.

Більшість людей визнає, що врешті-решт помре, але це сприймається, як належне, адже головне, що світ виживе.

"Ми повинні перемогти Путіна – від цього залежить доля цивілізації", - акцентує Джордж Сорос.

Відзначимо, що сьогодні навіть канцлер Німеччини Шольц визнав, що Путін хоче "повернутися до закону сили".

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