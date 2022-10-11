"Ми вас ненавидимо": Каменських назвала всіх росіян посібниками війни

Про це артистка написала у своєму Instagram.

Після масованих ракетних ударів по території України співачка Настя Каменських написала звернення до росіян, які пишуть коментарі під її дописами. Особливо вона виокремила жінок із описом в профілі "мама двох янголят", "любляча дружина і мати", які з самого початку війни пишуть на підтримку вбивств.

"І до вас, неповнолітні дівчатка з квіточками на аватарках. Ви ще не закінчили школу, але вже в вас розвивається бажання смерті дітям у сусідній країні. "Братньому", як ви тут всі кричали, народу", - наголосила Каменських.

Порівнюючи реакцію українців на підрив Кримського мосту та реакцію росіян на ракетні удари 10 жовтня, співачка наголосила, що жителі РФ "радіють смертям, зіпсованому дитинству дітей, руйнуванням цивільної інфраструктури, дитячих майданчиків, автобусів та університетів". Тоді як українці раділи руйнуванню Керченського мосту через те, що по ньому поставлялася техніка, яка бомбить українські міста, вбиває людей і руйнує Україну.

"Тому що це незаконно побудований міст – символ окупації Росією незалежних територій України, де до вашої появи жили в мирі. Подивіться, скільки жертв серед українців принесла ваша війна – ви там про які жертви на мосту починаєте писати? Ви в своєму розумі? До 2014 року у нас в принципі від війни ніхто не вмирав, доки ви не припхалися", – заявила співачка.

Вчорашні удари Каменських назвала помстою "бункерного і пособників війни за те, що вони вже програли". За її словами, це "передсмертні конвульсії їхнього режиму".

"Вас ніхто не чіпав, але ваша країна і до мосту бомбила всю Україну, здійснювала звірства в Бучі, Ізюмі, Ірпені, Маріуполі та інших містах. Спочатку багато хто справді думав, що це війна однієї людини і ваше: "Ми не винні", "Ми поза політикою", "Людям війна не потрібна" - викликало співчуття, що ви заручники режиму і пропаганди, але тепер – це все робить кожен із вас", – написала артистка.

Каменських зауважила, що відповідь українців буде "дзеркальною".

"І так, тепер ми вас, посібників війни, ненавидимо у відповідь. Після всього, що ваша країна принесла в Україну. Тепер у нас адекватна реакція у відповідь на все, що буде відбуватися з вашою країною, аби вона скоріше припинила своє існування поруч з нами", - додала вона.

Каменських висловила сподівання, що саме ця війна приведе Росію до краху.

"Не тому, що ми бажаємо погане, а просто, щоб вас – злих, що ненавидять, що бажають смерті, підкоряються, бояться, схильних до пропаганди, просто не було поруч із нами", – уточнила артистка.