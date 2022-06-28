"Ми вєщаєм для всєво міра": ведуча держтелеканалу "Дом" зажадала "пєрєйті на рускій язик" від очільника Полтавської ОВА Луніна
Ведуча українського державного телеканалу "Дом" Юлія Галушка під час звернення по коментар до очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна зажадала від нього перейти на російську мову спілкування
Розмова відбувалася в ефірі телеканалу "Дом", передає Еспресо.TV.
"Дмитрий, мы попросим вас перейти на русский язык. Мы вещаем для всего мира на русском языке, спасибо большое", - звернулася телеведуча до Луніна, коли голова ОВА почав розповідати подробиці трагедії в Кременчуку.
Вчинок пані Галушки викликав неабияке обурення у глядачів телеканалу та користувачів соцмереж. Українці вимагали звільнити телеведучу та притягнути до відповідальності.
Дехто також зазначив, що працівники публічних медіа у першу чергу мусять перейти на українську, адже вони несуть мову у маси.
Багато хто з користувачів не розумів, чому мовлення на каналі ведеться саме російською, якщо Галушка запевняє, що етери ведуться для всього світу.
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