Розмова відбувалася в ефірі телеканалу "Дом", передає Еспресо.TV.



"Дмитрий, мы попросим вас перейти на русский язык. Мы вещаем для всего мира на русском языке, спасибо большое", - звернулася телеведуча до Луніна, коли голова ОВА почав розповідати подробиці трагедії в Кременчуку.

Вчинок пані Галушки викликав неабияке обурення у глядачів телеканалу та користувачів соцмереж. Українці вимагали звільнити телеведучу та притягнути до відповідальності.

Дехто також зазначив, що працівники публічних медіа у першу чергу мусять перейти на українську, адже вони несуть мову у маси.

Багато хто з користувачів не розумів, чому мовлення на каналі ведеться саме російською, якщо Галушка запевняє, що етери ведуться для всього світу.