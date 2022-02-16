Ми виступаємо за негайне відкриття переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу: понад 100 відомих діячів звернулися до Макрона

Про це йдеться в оприлюдненому листі, повідомляє бельгійський інформаційний ресурс La Libre

У зверненні зазначається, що "оскільки 2015 року Європейський Союз визнав "європейські прагнення України" і привітав "її європейський вибір", прийшов час надати їй реальну перспективу інтеграції" та негайно розпочати переговори щодо приєднання України до Європейського Союзу..

Підписанти наголошують, що навіть якщо поточна криза й не переросте у повномасштабний військовий конфлікт, Україна й далі залишатиметься "об’єктом операцій з дестабілізації". Саме тому ЄС має затвердити чіткий механізм приєднання України, який складатиметься з графіку проведення реформ та їх оцінки. Тільки такі дії ЄС, на думку авторів, слугуватимуть потужним стимулом для зміцнення демократії в Україні і могутньою протиотрутою щодо будь-яких спроб дестабілізації з боку Росії.

Дану ініціативу підтримали депутати Європарламенту, політики, експерти та активісти.



Серед підписантів:

Бернар Альтерматт (Bernhard Altermatt), старший науковий співробітник (Інститут федералізму), Фрібурзький Університет, Швейцарія

Філіппос Андріанос (Filippos Andrianos), командор грецьких ВМС (у відставці), Греція

Антуан Аржаковські (Antoine Arjakovsky), співдиректор відділу політико-релігійних досліджень, Колеж Бернардинців, Франція

Мауро Арно (Mauro Arnò), бригадний генерал (у відставці), Італійська армія

Марек Павел Бальт (Marek Pawel Balt), депутат Європейського Парламенту, Польща

Софі Більдерлінґ-Шигаб (Sophie Bilderling-Shihab), журналістка, колишня кореспондентка "Ле Монд" у Москві

Аннік Білобран (Annick Bilobran), Президентка Адвюль, Франція

Богдан Білогоцький (Bohdan Bilohotzky), Президент Спілки українців у Франції

Елен Блан (Hélène Blanc), політилогиня і кримінологиня, спеціалістка в ділянці сучасної Росії та слов’янського світу, заступниця мера

Еміль Брікс (Emil Brix), директор Дипломатичної академії в Відні, Австрія

Сусанна Кафаро (Susanna Cafaro), професорка права Європейського Союзу Салентського Університету, катедра Жана Моне, Італія

Вінченцо Кампоріні (Vincenzo Camporini), генерал (у відставці), колишній начальник Генерального штабу, Італія

Пауло Касака (Paulo Casaca), колишній депутат португальського парламенту, колишній депутат Європейського Парламенту

Георг Крістаінас (George Christainas), генерал-майор (у відставці), Греція

Наталія Чайковська (Natalia Czajkowska), директорка Європейської Дипломатичної Академії, Варшава, Польща

Жорж Даллемань (Georges Dallemagne), депутат бельгійського парламенту, Голова групи дружби з парламентом України

Крістоф Д’Алоізіо (Christophe D’Aloisio), запрошений професор Католицького університету в Лувені, Директор Інституту православного богослів’я в Брюселі, Бельгія

Франческо Д’Арріґо (Francesco D’Arrigo), засновник і Директор Італійського інституту стратегічних досліджень ім. Нікколо Макіавеллі

Марк Демесмакер (Mark Demesmaeker), сенатор, член групи дружби з Парламентом України, Бельгія

Філіпп де Лара (Philippe de Lara), філософ, почесний професор Університету Париж-2, Франція

Філліп де Сюрмен (Philippe de Suremain), колишній посол Франції в Україні, старший повноважний міністр, Франція

Мартін Дітце (Martin Dietze), головний архітектор, активіст знань, спеціаліст в ділянці комунікацій, Німеччина

Массиміліано ді Паскуалє (Massimiliano Di Pasquale), науковий співробітник Фундації Джино Джермані, Італія

Олів’є Дюпві (Olivier Dupuis), колишній депутат Європейського парламенту, Бельгія

Анн Феррейра (Anne Ferreira), колишня депутатка Європейського Парламенту, Франція

Андрей Фіндор (Andrej Findor), доцент Університету Коменського в Братиславі, Словаччина

Ванесса Франґвіль (Vanessa Frangville), доцент і завідувачка катедри синології Вільного Університету Брюсселя (ULB), Бельгія

Франсиско Хосе Ґан (Francisco José Gan), генерал-лейтенант іспанської армії (у відставці). Почесний доктор Католицького університету Валенсії.

Ян Ґаврила (Jan Gavrila), генерал-майор (у відставці), колишній заступник державного секретаря, Румунія

Александар Ґеорґієв (Aleksandar Georgiev), полковник (у відставці), колишній старший національний представник Болгарії в Об’єднаному центральному командуванні ЗС США, Болгарія

Роберто Джачетті (Roberto Giachetti), депутат Парламенту Італії

Анке Ґізен (Anke Giesen), членкиня правлінь Міжнародного Меморіалу і Меморіалу-Німеччина, Німеччина

Торніке Гордадзе (Thorniké Gordadzé), колишній міністр європейської і євроатлантичної інтеграції Грузії, старший науковий співробітник Міжнародного Інституту стратегічних досліджень (IISS)

Анн-Марі Ґуссар (Anne-Marie Goussard), почесна консулка Литви, Франція

Ярослав Гриз (Jarosław Gryz), професор Університету воєнного мистецтва, Варшава, Польща

Пер Ґустафссон (Pär Gustafsson), старший аналітик Шведського агентства оборонних досліджень, Швеція

Анджей Халіцький, депутат Європейського Парламенту, Польща

Олексій Гарань, професор, голова правління Школи політичної аналітики, НАУКМА; Науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучерева

Ребекка Хармс (Rebecca Harms), колишня депутатка Європейського Парламенту і співголова Групи "Зелених", Німеччина

Олександр Гавриленко, професор Національного Університету ім. В. Н. Каразина, Харків, Україна

Д-р Ріхард Герцинґер (Richard Herzinger), колумніст, Берлін, Німеччина

Віт Глоушек (Vit Hloušek), професор європейської політики, Університет ім. Масарика, Чехія

Марі Ользман (Marie Holzman), китаєзнавиця, Президентка Solidarité Chine

Ульрих Хаугевельде (Ulrich Huygevelde), координатор Центру "Геополіс" (Брюссель)

Антоніо Інтуррі (Antonino Inturri), генерал (у відставці), колишній військовий аташе Посольства Італії в Берліні, Італія

Раса Юкневічієне (Rasa Jukneviciené), віцепрезидентка Європейського парламенту, колишня міністерка оборони, Литва

Радан Кинєв (Radan Kanev), депутат Європейського парламенту, Болгарія

Лауринас Касчюнас (Laurynas Kasciunas), голова Комітету національної безпеки і оборони, Парламент Литви

Крістіан Конерт (Christian Kaunert), професор міжнародної безпеки Університету міста Дублін і професор громадського порядку і безпеки в Університету Південного Вельсу, директор катедри, центру і мережі Жана Моне, Сполучене Королівство

Йоанна Клюзик-Ростковська (Joanna Kluzik-Rostkowska), депутатка Сейму Польщі, Польща

Ерік-Нілес Крос (Eerik-Niiles Kross), депутат Парламенту Естонії, колишній директор розвідувального управління, Естонія

Тармо Круусіме (Tarmo Kruusimäe), депутат Парламенту Естонії

Андрюс Кубілюс (Andrius Kubilius), депутат Європейського Парламенту, колишній Прем’єр-міністр, Литва

Лілія Кузик, українська юристка, Париж

Венсан Лябордері (Vincent Laborderie), викладач Католицького університету в Лувені, Бельгія

Вітаутас Ландсберґіс (Vytautas Landsbergis), колишній Президент Литовської Республіки

Джонатан Літтель (Jonathan Littell), письменник, Гонкурівський лавреат, Франція

Яак Мадісон (Jaak Madison), депутат Європейського Парламенту, Естонія

Панделі Майко (Pandeli Majko), колишній Прем’єр-міністр, Албанія

Спірос Манолакіс (Spyros Manolakis), командор (у відставці) грецьких ВМС, Греція

Мирослав Маринович, професор, віцеректор Українського Католицького Університету, Львів, Україна

Хатуна Майсашвілі (Khatuna Maisashvili), доцентка Тбіліського Державного Університету ім. Іване Джавахішівілі, Грузія

Маріан Жан Марінеску (Marian Jean Marinescu), депутат Європейського Парламенту, Румунія

Од Мерлен (Aude Merlin), викладачка Вільного Університету Брюсселя

Альвідас Медалінскас (Alvydas Medalinskas), політичний аналітик, Університет ім. Миколаса Ромеріса University, Вільнюс, колишній голова комітету з закордонних справ Парламенту Литви

Даче Мельбарде (Dace Melbārde), депутатка Європейського Парламенту, колишня міністерка, Латві

П’єр Мінонціо (Pierre Minonzio), почесний консул Литви в Ліоні

Еміліо Моффа (Emilio Moffa), адмірал (у відставці), Італія

Лідія Оболенська (Lydia Obolensky), професор російської мови і літератури, Бельгія

Кармело Пальма (Carmelo Palma), колумніст, Італія

Жиґімантас Павільоніс (Žygimantas Pavilionis), секретар з міжнародних справ партії Союз Вітчизни – Литовські Християнські Демократи, депутат Парламенту Литви

Феліпе Папансе (Filipe Papança), професор Військової академії (Амадора), Португалія

Сезар Пінтадо (César Pintado), спеціаліст з аналізу проблеми оборони і професор Міжнародного кампусу безпеки і оборони (CISDE), Іспанія

Джанні Піттелла (Gianni Pittella), сенатор, Італія

Елена Поптодорова (Elena Poptodorova), віцепрезидентка Атлантичного клубу Болгарії; колишня послиня в США; колишня депутатка Парламенту Болгарії

Анджей Подраза (Andrzej Podraza), професор, завідувач катедри міжнародних зносин і безпеки, Католицький університет у Любліні, Польща

Паоло Пурі (Paolo Puri), генерал (у відставці), колишній військовий радник Прем’єр-міністра, Італія

Броніс Ропе (Bronis Ropė), депутат Європейського Парламенту, Литва

Педру Рок Олівейра (Pedro Roque Oliveira), голова комітету з питань праці Парламенту Португалії

Торніке Шарашенідзе (Thornike Sharashenidze), професор, керівник програми магістерських студій з міжнародних зносин Грузинського інституту громадсько-політичних комунікацій (GIPA)

Васілє Сіміляну (Vasile Simileanu), директор-старший редактор, журнал «Геополітика», Румунія

Едвінс Шноре (Edvīns Šnore), депутат Сейму Латвії, Латвія

Джанфранко Спадаччія (Gianfranco Spadaccia), колишній депутат Палати депутатів, колишній сенатор, Італія

Селін Спектор (Céline Spector), університетська професорка, науково-освітній підрозділ філософії, Університет Сорбонна, Франція

Іван Штефанец (Ivan Stefanec), депутат Європейського Парламенту, Словаччина

Лоренцо Стрік Ліверс (Lorenzo Strik Lievers), колишній депутат Палати депутатів, колишній сенатор, Італія

Мішель Стрюв (Michael Struve), викладач політології, Париж

Давід Стулік (David Stulík), старший дослідник, Центр безпекових досліджень «Європейські цінності», Чехія

Марцін Сьвенціцкі (Marcin Święcicki), президент Форуму європейського руху, колишній міністр, Польща

Тодор Таґарев (Todor Tagarev), керівник Центру з питань керування безпекою і обороною, колишній міністр оборони Болгарії

Дмітрій Теперік (Dmitri Teperik), президент Міжнародного центру оборони і безпеки (ICDS), Естонія

Андреас Умлянд (Andreas Umland), аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень, Інститут зовнішньополітичних досліджень Utrikespolitiska institutet, Німеччина

Маїрбел Вачаґаєв (Maïrbel Vatchagaev), чеченський історик і політичний аналітик з питань Північного Кавказу Джемстаунського фонду, співголовний редактор видання «Кавказький огляд»

Софія Вентура (Sofia Ventura), професорка політології Болонського Університету, Італія

Джанні Вернетті (Gianni Vernetti), колишній заступник державного секретаря закордонних справ, Італія

Хартвіґ фон Шуберт (Hartwig von Schubert), приватний викладач Гамбурзького університету, Німеччина

Нікос Воціос (Nikos Votsios), бригадний генерал (у відставці), колишній директор управління міжнародних зв’язків Міністерства оборони Греції

Во Ван Ай (Vo Van Ai), письменник, президент В’єтнамського комітету захисту людських прав (VCHR)

Вітольд Вашчиковський (Witold Waszczykowski), депутат Європейського Парламенту, колишній міністр закордонних справ, Польща

Емануеліс Зінґеріс (Emanuelis Zingeris), депутат Сейму Литви

Мілан Звер (Milan Zver), депутат Європейського Парламенту, колишній міністр, Словенія