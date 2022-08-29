Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Нам зараз доводиться говорити, що бої на Півдні не просто інтенсифікуються. Наші війська перейшли в наступальні дії, а росіяни активізували обстріли Миколаєва. Ми зараз вступаємо у точку біфуркації, яка визначатиме - як довго триватиме війна і якими будуть її політичні результати", - заявив він.

За словами експерта, у росіян є резерви, які вони можуть перекинути на Південний напрямок, щоб загальмувати просування ЗСУ.

"Навіть, якщо той третій армійський корпус до 10 тис. осіб, які погано підготовлені - техніки та озброєння там вистачає. Організаційна структура побудована так, що звідти можна виділити як мінімум 6 батальйонно-тактичних груп, які будуть діяти за допомогою танків та крупнокаліберної артилерії", - зазначив Киричевський.

Він вважає, що росіяни теж не хочуть заходити в зимову фазу війни, коли вони будуть нездатні вести бойові дії,

"Вони самі схильні, щоб зробити все, щоб завершити для себе кампанію до кінця листопада. Очевидно, що вони кидатимуть в бій усе, щоб буде доступно і недоступно. Якщо є інформація про те, що росіяни в деяких випадках виписують моряків на берег, щоб кидати у бій як рядових піхотинців, то не виключено, що вони цю практику в окупованому Криму масштабують і будуть перекидати такі поповнення, щоб стримувати наші сили на Херсонщині. Якщо від ворога простогнали, що ЗСУ перестали економити ракети для HIMARS і запускають їх по піхоті, то це значить, що ЗСУ будуть максимально інтенсивно стріляти по ворогу, здійснювати певний вогневий вплив, щоб повністю ворога знищити на тих чи інших напрямках", - підсумував експерт.