Про це розповів міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

За словами Філатова, Кеннеді приїхав "від конгресменки Вікторії Спартц" підтримати жителів міста та військових, які протистояють російській агресії.

"Знайомтеся, знаменитий Тім Кеннеді. Національний герой США. Спецпризначенець та боєць ММА. Приїхав у гості. Підтримати нас. І пацанів на "нулі" теж", – розповів Філатов.

Він зазначив, що Тім Кеннеді дуже простий і привітний і зізнався хто він лише після того, як Філатов почав підозрювати, що бачив його у телевізорі: "Ти випадково не кіноактор?"

"Ну майже. Ми взагалі з хлопцями Бен Ладена і всю його компашку кінчили", - відповів Кеннеді.

Тім Кеннеді служив в американській армії і паралельно вистукав до ММА. За свою кар'єру перемагав таких бійців як Роббі Лоулер, Мелвін Манхуф та колишнього чемпіона UFC у середній вазі Майкла Біспінга. Водночас з кар'єрою спортсмена та військового, почав власний бізнес. Також знімався у телевізійних програмах.

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