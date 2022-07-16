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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією "Ми з хлопцями Бен Ладена прикінчили": Військових у Дніпрі відвідав зірка ММА та легендарний спецпризначенець зі США Тім Кеннеді

"Ми з хлопцями Бен Ладена прикінчили": Військових у Дніпрі відвідав зірка ММА та легендарний спецпризначенець зі США Тім Кеннеді

16 липня, 2022 субота
02:34
війна з Росією Тім Кенеді приїхав у Дніпро

У Дніпро та на передову в області приїхав національний герой США, спецпризначенець та боєць ММА Тім Кеннеді

Про це розповів міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

За словами Філатова, Кеннеді приїхав "від конгресменки Вікторії Спартц" підтримати жителів міста та військових, які протистояють російській агресії.

"Знайомтеся, знаменитий Тім Кеннеді. Національний герой США. Спецпризначенець та боєць ММА. Приїхав у гості. Підтримати нас. І пацанів на "нулі" теж", – розповів Філатов.

Він зазначив, що Тім Кеннеді дуже простий і привітний і зізнався хто він лише після того, як Філатов почав підозрювати, що бачив його у телевізорі: "Ти випадково не кіноактор?"

"Ну майже. Ми взагалі з хлопцями Бен Ладена і всю його компашку кінчили", - відповів Кеннеді.

Тім Кеннеді служив в американській армії і паралельно вистукав до ММА. За свою кар'єру перемагав таких бійців як Роббі Лоулер, Мелвін Манхуф та колишнього чемпіона UFC у середній вазі Майкла Біспінга. Водночас з кар'єрою спортсмена та військового, почав власний бізнес. Також знімався у телевізійних програмах.

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Дніпро
США
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