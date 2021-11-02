Ми зібрали необхідні голоси для позачергового засідання, щоб ухвалити закон про кисневі станції в лікарнях, – співголова "Європейської Солідарності" Герасимов

Про це повідомив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов на брифінгу у парламенті, пише пресслужба партії "ЄС".



"Як ви знаєте, сьогодні ситуація з киснем в лікарнях є критичною. Ми чуємо це від лікарів, ми бачимо заголовки газет майже щодня. А влада одночасно говорить нам, що проблем нібито немає. І це дуже дивно чути від них, ніби вони живуть в іншому світі", – сказав Артур Герасимов.



Він наголосив, що саме за ініціативи опозиції зараз зібрано 155 підписів народних депутатів з вимогою терміново скликати позачергове засідання і ухвалити законопроект 5460 про кисневі станції.



"Також хочу повідомити, що зараз опозицією – "Європейською Солідарністю", "Голосом" – буде ініційована термінова зустріч у спікера ВРУ для того, щоб цей законопроєкт був прийнятий впродовж годин, а не місяців, як вони це робили", – підкреслив представник "Європейської Солідарності".



Артур Герасимов подякував іншим фракціям та депутатським групам, а також депутатам зі "Слуги народу", які не побоялися підписати та підтримати вимогу про позачергове засідання. Він зауважив, що була команда провладним депутатам в жодному разі це не підписуватися під цією ініціативою. "Дякую всім, хто сьогодні вболіває не за рейтинг "Слуг народу", а тим, хто вболіває за людей", – сказав Герасимов.



Народна депутатка з фракції "Голос" Інна Совсун закликала монобільшість підтримати критично необхідний для країни законопроект.



"Я дуже вдячна всім колегам з "Європейської Солідарності", інших фракцій, які підтримали скликання позачергового засідання. Мені дуже прикро, що довелось пів року переконувати монобільшість, що необхідно проблему вирішувати. Я дуже сподіваюсь, що зараз, попри все, "Слуги народу" проголосують за цей законопроект і виділять ті кошти, які потрібні для того, щоб лікарнях був кисень", – зазначила вона.



На початку пленарного тижня лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий президент Петро Порошенко закликав негайно провести позачергове засідання парламенту і ухвалити рішення для забезпечення лікарень киснем та електрогенераторами.



"Європейська Солідарність" і "Голос" отримали підписні листи для скликання позачергової сесії для негайного прийняття законопроєкту 5460 для забезпечене всіх регіонів додатковими кисневими підстанціями. З’ясувалося, що з липня бюджетний комітет не спромігся розглянути цей законопроєкт у 2 читанні".



Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на закупівлі, проектування та встановлення кисневих станцій був прийнятий у першому читанні 15 липня 2021 року.



Проєкт передбачає створення нової бюджетної програми "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я", а також виділення субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій.



Автори наголошують, що з огляду на стан електромереж закладів охорони здоров’я встановлення кисневих станцій є єдиним способом забезпечення кисневої незалежності лікарень. Більше того, встановлення кисневих станцій є доцільним і там, де уже присутні інші способи кисневого потоку, що дозволить лікарням мати вибір між джерелами кисню – апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), високоякісний кисень з балонів або резервуарів, кисень з власного генератора кисневої станції.



Крім того, забезпечення опорних лікарень кисневими станціями також дозволить зменшити попит лікарень на кисень у балонах, що зменшить навантаження на логістичну мережу.