Ми знали, що плани Путіна включали страти мирного населення, - очільник британської розвідки
Британська розвідка знала, що плани Путіна щодо вторгнення в Україну включали в себе у тому числі страти мирного населення
Про це Річард Мур, глава британсьокї розвідки МІ-6, написав у своєму твіттері.
"Ми знали, що плани вторгнення Путіна включали страти населення його військовими та розвідувальними службами. Звістки зі звільнених районів про замордованих мирних жителів жахають і лякають", - коментує Мур.
- Нагадаємо, що напередодні через масові вбивства росіянами мешканців Бучі на Київщині очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав країни G7 запровадити проти РФ жорсткі санкції, зокрема ввести ембарго на російські нафту й газ і відключити всі банки від SWIFT
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