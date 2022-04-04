Ми знали, що плани Путіна включали страти мирного населення, - очільник британської розвідки

Про це Річард Мур, глава британсьокї розвідки МІ-6, написав у своєму твіттері.



"Ми знали, що плани вторгнення Путіна включали страти населення його військовими та розвідувальними службами. Звістки зі звільнених районів про замордованих мирних жителів жахають і лякають", - коментує Мур.



Нагадаємо, що напередодні через масові вбивства росіянами мешканців Бучі на Київщині очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав країни G7 запровадити проти РФ жорсткі санкції, зокрема ввести ембарго на російські нафту й газ і відключити всі банки від SWIFT