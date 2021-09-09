Microsoft відклав вихід співробітників у офіси на невизначений термін
Microsoft відмовився планувати терміни повернення працівників у офіси
Про це повідомляє The Verge.
Компанія збиралась з 4 жовтня відмовитися від дистанційної форми, але невизначеність щодо коронавірусу у США та зростання захворюваності змусили переглянути рішення.
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Нову дату повернення до офісів у Microsoft не називають.
"Ми вирішили не намагатися прогнозувати нову дату повного відкриття наших офісів у США, і зробимо це щойно це буде безпечно", - пояснив віце-президент Джаред Спатаро.
- Компанія Google оголосила про перенесення виходу співробітників у офіси до 10 січня 2022 року через коронавірус.
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