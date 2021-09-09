Microsoft відклав вихід співробітників у офіси на невизначений термін

Про це повідомляє The Verge.



Компанія збиралась з 4 жовтня відмовитися від дистанційної форми, але невизначеність щодо коронавірусу у США та зростання захворюваності змусили переглянути рішення.



Читайте також: Amazon переніс повернення своїх працівників до офісів на початок наступного року

Нову дату повернення до офісів у Microsoft не називають.

"Ми вирішили не намагатися прогнозувати нову дату повного відкриття наших офісів у США, і зробимо це щойно це буде безпечно", - пояснив віце-президент Джаред Спатаро.

Компанія Google оголосила про перенесення виходу співробітників у офіси до 10 січня 2022 року через коронавірус.