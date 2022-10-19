Тема програми: "Міф про "велику культуру", його творці та герої"

Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:

Що передбачає міф "великої російської культури"?

Чому українці схильні так переоцінювати російську класику?

Як це впливає на нас сьогодні та наші контакти з іншими культурами?

Коли та хто формував в Росії ідеї примату інтересів держави, особистої жертви цій державі? Коли з’явилась ідея про сакральну місію Росії очолити інші народи, незалежно від їх бажання?

Як творилась доґма "нової історичної спільноти — радянського народу" і коли ми стали "молодшими братами" росіян?

Чому велика російська культура є "продуктом діяльності невільних людей для невільних людей"?

Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.

"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.

Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.

Юрій Макаров – журналіст, телеведучий, документаліст, письменник. Оглядач часопису "Український тиждень", головний редактор телебачення НСТУ, голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, член Українського ПЕН.

Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).



