"Міф про «велику культуру», його творці і герої" Юрій Макаров в онлайн-проєкті "Власні назви"
19 жовтня о 19:00 відбудеться вісімнадцятий ефір онлайн-проєкту Мирослави Барчук "Власні назви", гостем якого стане Юрій Макаров, журналіст, телеведучий, документаліст, письменник
Тема програми: "Міф про "велику культуру", його творці та герої"
Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:
- Що передбачає міф "великої російської культури"?
- Чому українці схильні так переоцінювати російську класику?
- Як це впливає на нас сьогодні та наші контакти з іншими культурами?
- Коли та хто формував в Росії ідеї примату інтересів держави, особистої жертви цій державі? Коли з’явилась ідея про сакральну місію Росії очолити інші народи, незалежно від їх бажання?
- Як творилась доґма "нової історичної спільноти — радянського народу" і коли ми стали "молодшими братами" росіян?
- Чому велика російська культура є "продуктом діяльності невільних людей для невільних людей"?
Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.
"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.
Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.
Юрій Макаров – журналіст, телеведучий, документаліст, письменник. Оглядач часопису "Український тиждень", головний редактор телебачення НСТУ, голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, член Українського ПЕН.
Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).
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