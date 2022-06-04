Про це пише Politico.

"МіГи - найкраще негайне рішення для підтримки українців, але американські чи західні винищувачі – це варіанти, які варто вивчити якомога швидше", - сказав Болдуін.

Раніше він заявив журналістам, що американські військові чиновники співпрацюють з українськими колегами над запитом Києва до західних країн щодо винищувачів, щоб допомогти відбити вторгнення Росії.

"Є багато хорошого в тому, що вони йдуть на МіГи, тому що вони вже навчені цьому, але якщо вони збираються використовувати літаки західного типу, то обговорюється кількість, типи та можливості літаків, які можуть бути доступні", - зазначив Болдуін.

Члени Національної гвардії Каліфорнії мають давні стосунки з українськими військовими. Гвардійці тренуються разом з українськими колегами у Східній Європі в рамках державного партнерства з 1990-х років.

Відколи Росія вторглася в Україну в лютому, члени гвардії також допомагали Києву складати запити до Пентагону щодо зброї для використання проти російських сил, сказав Болдуін.

Болдуін зазначив, що члени Каліфорнійської гвардії, зокрема пілоти, щодня спілкуються з українськими солдатами та льотчиками, щоб поділитися тактикою та ідеями.

Нагадаємо, Джо Байден оголосив, що США відправлять в Україну передові ракетні системи. Нова зброя — реактивна система залпового вогню Himars або РСЗВ: мобільний блок, який може одночасно запускати кілька високоточних ракет.

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