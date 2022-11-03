Миколаївська молодь спільно з телеканалом ЕСПРЕСО збирає кошти на глушники для українських бійців

Миколаївські підлітки від 14 до 18 років з громадського об'єднання "МрійДій Junior" спільно з телеканалом Еспресо, оголосили збір коштів для покупки глушників та полум’ягасники для українських бійців, які стримують ворога на першій лінії вогню фронту. Польське підприємство "Konstrpol" з власної ініціативи зголосилося дофінансувати 50% проєкту. До кожної надісланої Вами гривні вони додадуть свою!







Загалом планується закупити близько 200 глушників, які будуть передані українським захисникам.

Глушник - це не атрибут шпигунів. Глушник - це можливість приховати позицію бійця, а значить - можливість зберегти життя, вижити на полі бою!

Платформа для збору (для участі гривнями та для моніторингу кількості зібраних грошей) – https://mriydiy.com/project/170

Монобанк: 4441114429054271

Приватбанк: 5168745030920943

Наблизимо перемогу РАЗОМ!

СЛАВА УКРАЇНІ!

