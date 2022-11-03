Миколаївська молодь спільно з телеканалом ЕСПРЕСО збирає кошти на глушники для українських бійців
Триває збір коштів на глушники для українських бійців, ініційованих ГО “МрійДій” та телеканалом “Еспресо” за підтримки польського підприємства «Konstrpol», яка взялося подвоїти суму, зібрану українцями
Миколаївські підлітки від 14 до 18 років з громадського об'єднання "МрійДій Junior" спільно з телеканалом Еспресо, оголосили збір коштів для покупки глушників та полум’ягасники для українських бійців, які стримують ворога на першій лінії вогню фронту. Польське підприємство "Konstrpol" з власної ініціативи зголосилося дофінансувати 50% проєкту. До кожної надісланої Вами гривні вони додадуть свою!
Глушник - це не атрибут шпигунів. Глушник - це можливість приховати позицію бійця, а значить - можливість зберегти життя, вижити на полі бою!
Платформа для збору (для участі гривнями та для моніторингу кількості зібраних грошей) – https://mriydiy.com/project/170
Монобанк: 4441114429054271
Приватбанк: 5168745030920943
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