Мілевський вирішив завершити кар'єру
Колишній футболіст "Динамо" та збірної України Артем Мілевський вирішив завершити кар'єру
Про це повідомляє YouTube-канал "ТаТоТаке".
Останнім клубом 36-річного Мілевського був "Минай". Після завершення минулого сезону він став вільним агентом, але так і не зміг знайти нову команду.
Мілевський у 2000 році змінив білоруське громадянство на українське. З 2002 до 2013 року виступав за київське "Динамо". Також грав за хорватські "Хайдук" і "Спліт", російський "Тосно", румунську "Конкордію", угорську "Кішварду", турецький "Газіантепспор" та білоруське "Динамо" з Бреста.
За збірну України зіграв 50 матчів та забив 8 голів.
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