Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

За даними Мінагрополітики, за останній тиждень середня закупівельна ціна яєць для торговельних мереж збільшилась менш ніж на 1%. Якщо 20 жовтня закупівельна вартість курячих яєць становила 59,6 грн за десяток (+3% до ціни попереднього тижня), то 27 жовтня – 60,1 грн (+1%).

З кінця серпня яйця подорожчали на 122%, а найбільший приріст (+16% до попереднього тижня) українці постерігали в перший тиждень жовтня.

Роздрібні ціни поки що зростають: за останній тиждень – на 4%, за передостанній – на 9%.

"Орієнтовно до кінця року посадять (на яйця, - ред.) як мінімум плюс 6,5 млн штук птиці, що на 35-40% більше проти поголів’я вересня. Від моменту посадки до старту повноцінного знесення яєць проходить 150 днів, п'ять місяців. Тож можемо очікувати зниження ціни до економічно обґрунтованої. Ми вийшли на цінове плато, а коли збільшиться поголів’я курей-несучок, очікуємо на зниження ціни", – цитує пресслужба міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького.

Серед усіх м'ясних продуктів в Україні за поточний рік найбільше подорожчало сало - майже на 50%.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb