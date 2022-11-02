Мінагрополітики зобов'язало підприємців збільшити обсяги виробництва яєць для стабілізації цін
Міністерство аграрної політики та продовольства уклало Меморандум із Асоціацією "Союз птахівників України", яким зобов'язало підприємців збільшити обсяги виробництва яєць для стабілізації цін
Про це Мінагрополітики повідомило 2 листопада.
Згідно з повідомленням пресслужби відомства, документ має на меті стабілізувати ціни на курячі яйця та не допустити, щоб оптово-відпускні ціни на них перевищували ті, за якими яйця постачають до торговельних мереж.
"Виробники яєць у межах Меморандуму взяли на себе зобов’язання наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема збільшити чисельність поголів’я курей-несучок та обсягів виробництва яєць", - ідеться в повідомленні.
Своєю чергою міністерство пообіцяло подбати про те, щоби виробники курячих яєць були забезпечені необхідними умовами та ресурсами для роботи, а також мали змогу залучити доступний кредитний ресурс для своєї виробничої діяльності.
Меморандум діятиме до кінця календарного року з можливістю пролонгації.
- Мінагрополітики повідомляло про вихід на цінове плато по яйцях.
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