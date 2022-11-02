Про це Мінагрополітики повідомило 2 листопада.

Згідно з повідомленням пресслужби відомства, документ має на меті стабілізувати ціни на курячі яйця та не допустити, щоб оптово-відпускні ціни на них перевищували ті, за якими яйця постачають до торговельних мереж.

"Виробники яєць у межах Меморандуму взяли на себе зобов’язання наситити внутрішній ринок яйцями, зокрема збільшити чисельність поголів’я курей-несучок та обсягів виробництва яєць", - ідеться в повідомленні.

Своєю чергою міністерство пообіцяло подбати про те, щоби виробники курячих яєць були забезпечені необхідними умовами та ресурсами для роботи, а також мали змогу залучити доступний кредитний ресурс для своєї виробничої діяльності.

Меморандум діятиме до кінця календарного року з можливістю пролонгації.

Мінагрополітики повідомляло про вихід на цінове плато по яйцях.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb