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Мінекономіки ініціювало перевірки законності працевлаштування іноземців

22 жовтня, 2021 п'ятниця
17:29
Економіка працевлаштування

Державна служба праці та Державна податкова служба (ДПС) проведуть перевірки роботодавців, які отримали дозвіл на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Згідно з повідомленням, Держпраці та ДПС проведуть перевірки дотримання законодавства про працю тих роботодавців, які отримали дозвіл на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства. Особлива увага приділятиметься відповідності оплати праці іноземними громадянами до встановленого законодавством рівня та відрахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

У пресслужбі пояснили, що підставою для такої ініціативи стало проведення моніторингу сплати роботодавцями у 2020 році та І півріччі 2021 року заробітної плати іноземним працівникам. Отримані результати свідчать, що відомості відсутні більш ніж у 70% випадків від загальної кількості осіб, на яких були видані дозволи.

За словами заступниці міністра економіки Світлани Глущенко, такі перевірки дозволять забезпечити дотримання прав і соціальних гарантій іноземних громадян, які працюють в Україні, а також припинити зловживання роботодавцями, які сприяють нелегальній міграції.

"У разі виявлення порушень ми будемо ініціювати перед Державною міграційною службою скасування посвідок на тимчасове проживання іноземцям, які оформили фіктивні трудові контракти з недобросовісними суб'єктами господарювання", - цитує пресслужба слова Глущенко.

У пресслужбі додали, що такий моніторинг планується запровадити на постійній основі. Для цього у міністерстві розробили відповідний законопроєкт.

За інформацією відомства, цим документом пропонується посилити контроль за додержанням законодавства у цій сфері, в тому числі через запровадження моніторингу, зменшити фінансове навантаження на роботодавців, скасувавши зобов'язання щодо забезпечення рівня заробітної плати у розмірі 5 або 10 мінімальних заробітних плат залежно від категорії; підвищити вартість дозволу з метою захисту національного ринку праці та спрямування коштів на виплату допомоги для безробітних; надати можливість іноземцям, які навчаються у вишах України, працювати з наданням роботодавцю безкоштовного дозволу для такої категорії працівників; визначити перелік документів для отримання або продовження дії дозволів; забезпечити безоплатну видачу дублікату дозволу у випадках його втрати чи пошкодження.

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Мінекономіки
робота
іноземці
працевлаштування
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