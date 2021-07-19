Мінекономіки оцінило зростання ВВП України у другому кварталі у 6%
Міністерство економіки оцінило зростання ВВП України у другому кварталі у 6% рік до року
Про це йдеться в Огляді ВВП у І кварталі 2021 року Мінекономіки.
"За розрахунками Мінекономіки зростання у ІІ кв. 2021 року становитиме близько 6% (до ІІ кв. 2020 року)", - йдеться у повідомленні.
При цьому, за попередніми оцінками відомства, за підсумками п'яти місяців цього року зростання ВВП оцінюється на рівні 0,7%.
У Мінекономіки зазначили, що таке зростання ВВП є нижчим, ніж прогнозувалося раніше.
"Це зумовлено недооцінкою впливу фактора витратності, що сформувався внаслідок тиску з боку висхідного цінового тренду на світовому ринку, а також непрогнозованим «відставанням» розвитку будівництва та сільського господарства", - пояснили у відомстві.
Так, у міністерстві очікують, що будівництво і сільське господарство у літні місяці компенсують відставання.
Також зазначається, що сприятиме прискоренню зростання і цінова кон'юнктура на зовнішніх сировинних ринках, що стане ключовою підтримкою діяльності українських експортерів. Як наслідок, підсумували у відомстві, за підсумками 2021 року зростання ВВП вийде на прогнозований рівень 4,1%.
- Нагадаємо, за даними Держстату, падіння ВВП України у 2020 році склало 4%.
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