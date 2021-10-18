Мінекономіки оцінило зростання ВВП України за вісім місяців у майже 3%
Міністерство економіки оцінило зростання ВВП України у січні-серпні цього року в 2,9%
Про це йдеться в Огляді економічної активності відомства за підсумками серпня 2021 року.
Згідно з повідомленням, у січні-серпні 2021 року, за розрахунками Мінекономіки, зведений індекс виробництва (ЗІВ) зріс на 2,1% проти 1,3% у січні-липні та падіння на 5,8% за вісім місяців 2020 року відповідно. Зростання ВВП за цей період оцінюється у 2,9% проти 2,1% за сім місяців 2021 року та падіння на 5,7% за 8 місяців 2020 року.
Зазначається, що зростанню ВВП за цей період сприяло сільське господарство, промисловість, будівельна діяльність і транспорт.
Водночас, зауважили у Мінекономіки, наявне відновлювальне зростання поки не дозволяє говорити про повноцінне посткризове оздоровлення економіки, оскільки для цього необхідно більше часу. Крім того, внутрішнє відновлення економіки перебуває під впливом глобальних змін і ризиків.
Серед таких ризиків у відомстві назвали загострення політичних та економічних відносин між окремими державами, зловживання РФ домінуючою позицією на ринку газу і, відповідно, істотний вплив на рівень цін, а також розповсюдження нової хвилі коронавірусу в світі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.26
Купівля 26.26Продаж 26.48
-
EUR
Купівля 30.26Продаж 30.68
- Актуальне
- Важливе