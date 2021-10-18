Мінекономіки оцінило зростання ВВП України за вісім місяців у майже 3%

Про це йдеться в Огляді економічної активності відомства за підсумками серпня 2021 року.



Згідно з повідомленням, у січні-серпні 2021 року, за розрахунками Мінекономіки, зведений індекс виробництва (ЗІВ) зріс на 2,1% проти 1,3% у січні-липні та падіння на 5,8% за вісім місяців 2020 року відповідно. Зростання ВВП за цей період оцінюється у 2,9% проти 2,1% за сім місяців 2021 року та падіння на 5,7% за 8 місяців 2020 року.



Зазначається, що зростанню ВВП за цей період сприяло сільське господарство, промисловість, будівельна діяльність і транспорт.



Водночас, зауважили у Мінекономіки, наявне відновлювальне зростання поки не дозволяє говорити про повноцінне посткризове оздоровлення економіки, оскільки для цього необхідно більше часу. Крім того, внутрішнє відновлення економіки перебуває під впливом глобальних змін і ризиків.



Серед таких ризиків у відомстві назвали загострення політичних та економічних відносин між окремими державами, зловживання РФ домінуючою позицією на ринку газу і, відповідно, істотний вплив на рівень цін, а також розповсюдження нової хвилі коронавірусу в світі.

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