Мінекономіки повторно пропонує підвищити мінімальні відпускні ціни на алкоголь
Міністерство економіки оприлюднило доопрацьований проєкт постанови щодо підвищення мінімальних відпускних цін на ряд алкогольних напоїв
Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту постанови Кабміну, опублікованому Мінекономіки.
Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, вона передбачає підвищення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.
Зокрема, ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби пропонується підвищити на 6,2%; віскі, ром та джин - на 5,9%; коньяк (бренді) - на 5,5%; виноробну продукцію - на 8,2-34,2%. Роздрібні ціни на вина виноградні натуральні, ігристі вина та газовані винні напої пропонується не змінювати.
Зазначається, що реалізація проєкту постанови забезпечить збільшення надходжень у державний і місцевих бюджети у розмірі близько 300 млн грн.
- Нагадаємо, вперше Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв на початку травня цього року.
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