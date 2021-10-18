Мінекономіки повторно пропонує підвищити мінімальні відпускні ціни на алкоголь

Про це йдеться у пояснювальній записці до проєкту постанови Кабміну, опублікованому Мінекономіки.



Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, вона передбачає підвищення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв.



Зокрема, ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби пропонується підвищити на 6,2%; віскі, ром та джин - на 5,9%; коньяк (бренді) - на 5,5%; виноробну продукцію - на 8,2-34,2%. Роздрібні ціни на вина виноградні натуральні, ігристі вина та газовані винні напої пропонується не змінювати.



Зазначається, що реалізація проєкту постанови забезпечить збільшення надходжень у державний і місцевих бюджети у розмірі близько 300 млн грн.

Нагадаємо, вперше Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв на початку травня цього року.