Мінекономіки: прогноз зростання ВВП погіршився до 1%

Про це повідомило інформаційне агентство Interfax-Україна.

Заступник міністра Сергій Соболєв повідомив, що Міністерство економіки України переглянуло макропрогноз на 2023 рік, погіршивши прогноз зростання ВВП з 3,2% до 1%, насамперед через припущення, що воєнні дії не завершаться в середині року, а триватимуть "майже цілий рік".

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"Здається, ми пройшли пік інфляції - вона поступово починає знижуватися. Ми прогнозуємо, що вона з 26,6% у 2022 році зменшиться до 24%", - сказав він на організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС) дискусії в понеділок, 6 березня.