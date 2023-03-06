Мінекономіки: прогноз зростання ВВП погіршився до 1%
Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 р. до 1% і поліпшило прогноз інфляції до 24%
Про це повідомило інформаційне агентство Interfax-Україна.
Заступник міністра Сергій Соболєв повідомив, що Міністерство економіки України переглянуло макропрогноз на 2023 рік, погіршивши прогноз зростання ВВП з 3,2% до 1%, насамперед через припущення, що воєнні дії не завершаться в середині року, а триватимуть "майже цілий рік".
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"Здається, ми пройшли пік інфляції - вона поступово починає знижуватися. Ми прогнозуємо, що вона з 26,6% у 2022 році зменшиться до 24%", - сказав він на організованій Центром економічної стратегії (ЦЕС) дискусії в понеділок, 6 березня.
- 27 грудня стало відомо, що падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2022 року складе 32%, а не 50%, як прогнозували в лютому.
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